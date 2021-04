Kota Bandung Borong Penghargaan PR Indonesia Award 2021

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menambah koleksi penghargaannya. Kali ini, giliran Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandung yang memborong penghargaan di ajang Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2021.

Kota Bandung menjadi peraih penghargaan terbanyak untuk kategori pemerintah daerah dengan raihan di lima kategori.

Humas Kota Bandung mengantongi empat Bronze Winner dari Sub Kategori Annual Report, Sub Kategori Website, Sub Kategori Media Sosial dan Sub Kategori E-Magazine Halo BDG edisi 4.

Tambahan satu penghargaan Silver Winner atas Halo BDG Edisi 2 melengkapi torehan Pemkot Bandung melalui sub kategori Media Cetak.

Tak pelak, Kategori Terpopuler di Media Cetak 2020 juga disematkan kepada Kota Bandung untuk sub kategori Pemerintah Kota.

pemkot0404b (KABAG HUMAS SETDA KOTA BANDUNG)

pemkot0404c (KABAG HUMAS SETDA KOTA BANDUNG)

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial kembali menegaskan bahwa raihan penghargaan ini tak lantas dijadikan ukuran dalam bekerja. Sehingga, dia berpesan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandung, khususnya Bagian Humas jangan mudah berpuas diri dan terlena lantaran memperoleh apresiasi.

“Pastinya kita patut berbangga dan berbahagia atas apresiasi ini. Tapi penghargaan ini hanya bonus, sebab kita harus selalu bekerja dengan maksimal berupaya menghadirkan output terbaik,” ucap Oded, Sabtu, 3 April 2021.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bandung, Sony Teguh Prasatnya menyatakan sebagai bagian dari Pemkot Bandung maka tugas utamanya yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kaitannya dalam hal ini Bagian Humas khususnya berperan penting turut memberikan layanan kebutuhan informasi bagi masyarakat.

“Karena tantangan hari ini akan semakin berat. Bukan hanya dari teknologi informasi yang terus berkembang seiring kemajuan zaman dengan banyaknya kanal media, namun juga karakteristik masyarakat dalam merespon kebutuhan informasi,” ujar Sony.

Untuk itu, Sony menegaskan, kinerja Bagian Humas Setda Kota Bandung harus lebih tinggi lantaran sukses mengantongi banyak penghargaan. Sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih baik lagi.

“Sesuai arahan dari Pak Wali Kota, penghargaan bukanlah tujuan dari kinerja Pemerintah Kota. Sekalipun menjadi salah satu indikator kinerja, namun peningkatan kinerja menjadi sebuah keharusan yang sudah menjadi komitmen Bagian Humas sendiri,” tambahnya.

Atas capaian ini, Sony menghaturkan banyak terima kasih dan apresiasi kapada seluruh elemen pemerintahan di Pemkot Bandung. Khususnya, bagi tim Bagian Humas yang sudah mencurahkan energi terbaiknya bagi Kota Bandung.

“Terima kasih atas dedikasi dan loyalitas pasukan di Bagian Humas. Tugas kita tidak mudah dan tidak mengenal jam kerja, tapi atas sumbangsih kinerja terbaiknya penghargaan ini juga bisa kita raih,” tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Sony juga turut berbangga atas capaian salah satu staf Bagian Humas, yakni Agvi Firdaus yang meraih penghargaan foto terbaik pada Anugrah Pewarta Foto Indonesia 2021 untuk kategori LPS-APV Korporasi/Humas.

“Saya ucapkan selamat dan turut bangga karena memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik. Bukan hanya mendedikasikan kemampuannya dalam memberikan pelayanan, tapi karyanya mendapat pengakuan dan apresiasi tinggi,” katanya.(asp)**