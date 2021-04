Jadwal Liga Inggris - Big Match Arsenal vs Liverpool Jadi Fokus Utama Setelah Leicester vs Man City

Winger Liverpool, Diogo Jota, merayakan golnya ke gawang Leicester City pada laga lanjutan pekan kesembilan Liga Inggris di Stadion Anfield, Senin (23/11/2020) dini hari WIB. Laga Arsenal vs Liverpool akhir pekan ini menjadi tajuk utama Liga Inggris.

KOMPAS.com - Setelah istirahat karena ada Kualifikasi Piala Dunia 2022, Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris, musim 2020-2021, berputar lagi.

Rangkaian pekan ke-30 Premier League 2020-2021 akan berlangsung mulai Sabtu (3/4/2021) malam WIB.

Tiga laga menarik akan membuka jadwal Liga Inggris pekan ke-30 sebelum sampai pada duel yang menjadi tajuk utama, Arsenal vs Liverpool.

Tiga laga awal itu adalah Chelsea vs West Brom, Leeds United vs Sheffield United, dan Leicester vs Manchester City, yang akan berlangsung Sabtu malam WIB.

Laga Arsenal vs Liverpool dijadwalkan berlangsung di Stadion Emirates, London, pada Minggu (4/4/2021) dini hari WIB.

Bagi Arsenal dan Liverpool, pertemuan ini menjadi sangat penting untuk menjaga peluang finis di lima besar klasemen Liga Inggris musim 2020-2021.

Arsenal selaku tuan rumah kini berada di peringkat kesembilan dengan koleksi 42 poin dari 29 pertandingan.

Klub berjulukan The Gunners itu tertinggal tujuh poin dari West Ham United yang berada di peringkat kelima.

Bek kiri Liverpool, Andrew Robertson, beraksi pada laga fase grup Liga Champions kontra Ajax Amsterdam di Stadion Anfield, Liverpool, pada 1 Desember 2020. (Kompas.com)

Liverpool, yang bertindak sebagai tim tamu, menduduki peringkat ketujuh dengan koleksi 46 poin dari 29 laga.

Liverpool berjarak tiga poin dari The Hammers, julukan West Ham United.