Alumni PPI Australia Motivasi Pelajar Indonesia di Australia, Bagikan Tips Siap Masuk Dunia Kerja

TRIBUNJABAR.ID - PPI Australia selenggarakan Alumni Talk 2021 secara daring pada tanggal 27 Maret 2021.

Kegiatan alumni talk ini merupakan rangkaian dari perayaan 40 tahun berdirinya PPI Australia.

Ketua Panitia, Hafidz Ridha Try Sjahputra, mengatakan bahwa kegiatan webinar Alumni Talk 2021 ini dimaksudkan untuk memotivasi para pelajar yang saat ini menempuh studi di Australia agar mempersiapkan diri sebaik mungkin memasuki dunia kerja setelah lulus.

Webinar Alumni Talk ini juga dirancang sebagai ruang dimana peserta webinar dapat berbincang langsung dengan para alumni Australia yang menjadi diundang sebagai pembicara.

Baca juga: KPK Tahan Totoh Gunawan, Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan Anaknya Sakit Usai jadi Tersangka

Baca juga: Demokrat Versi Moeldoko Ditolak Pemerintah, DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi Gelar Syukuran

Para alumni berbagi pengalaman saat menjalani kuliah di Australia dan memberikan tips dan trik bagaimana para mahasiswa mempersiapkan diri masuk dunia kerja.

Webinar Alumni Talk 2021 dibagi dalam 4 sesi bincang-bincang: Sesi I, Science, Technology, Engineering, Math Talk, diisi oleh Reinaldo Gunawan dan Dr. Marsia Gustiananda. Kemudian sesi II, Liberal Arts Talk, diisi oleh Bima Arya dan Gus Nadir. Lalu dilanjutkan sesi III, Commerce Talk, diisi oleh Mitzi Christie, Catherine Claresta, Diwangkoro Alpinanto, dan sesi IV dengan tema Creative Arts, Commerce and Leadership Talk, diisi oleh Christopher Kristian, Vanessa Tunggal, Billy Mambrasar.

Dalam sambutannya Ketua Umum PPI Australia, James K.Wieguna mengungkapkan bahwa dalam perjalanan empat puluh tahun, telah banyak lahir para tokoh bangsa, tokoh nasional yang berperan penting membangun negara Indonesia dari alumni Australia. James meyakini, kedepannya akan lebih banyak lagi tokoh-tokoh Indonesia dari Australia.

Bima Arya, alumni doktor dari Australian National University, mengisahkan pengalamannya saat kuliah di Australia, terutama terkait berorganisasi dan membangun jaringan pertemanan, termasuk pengalaman berorganisasi dalam PPI Australia.

“It is matter to knock the right door, not only reading a good book” pungkas Bima.

“Mengetuk pintu siapa, kenal dengan siapa, tidak saja akan mengangkat kita ke puncak, tetapi bisa juga mencegah kita jatuh ke jurang. Pertemanan, silaturahmi, brotherhood, itu hal yang penting selama di Australia” tambah Walikota Bogor tersebut.