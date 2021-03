VIDEO Terletak Persis di Pinggir Jalan, Skema Archetype Bandung dengan Konsep Desain Semen Expose

Laporan wartawan Tribun Jabar, Shania Septiana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Cukup mengejutkan bahwa dengan suksesnya Mimiti, banyak coffee shop yang mendapat inspirasi dari desain mereka. Dan Skema melakukan hal yang sama. - Cukup mengejutkan bahwa dengan suksesnya Mimiti, banyak coffee shop yang mendapat inspirasi dari desain mereka. Danmelakukan hal yang sama.

Konsep desain yang mereka ambil adalah semen expose, namun diimplementasikan dengan baik dengan adanya beberapa pot tanaman di sana-sini serta beberapa pohon tua ukuran besar untuk memberikan keteduhan.

Suasananya yang sejuk, asri dan jauh dari kebisingan meski terletak persis di pinggir jalan, Skema Archetype bisa jadi nongkrong asik bersama teman-teman dan orang tercinta.

Skema Archetype bisa jadi pilihan coffeeshop yang stylish dengan kopi yang enak, area teduh untuk duduk-duduk dengan suasana yang hidup.

Skema Archetype adalah tempat yang tepat buat kamu. Sebuah coffee shop baru yang bagus untuk scene coffee shop Bandung.

Tempat ini sukses memaksimalkan potensi rumah lama dengan tembok yang tidak rapi menjadi tempat ngopi yang berbeda.

Dinding putih dan suasana outdoor yang rindang bisa menjadi latar Instagram Story yang estetik!

Lokasinya berada di Jl. Sumatera No.46, Merdeka, Kota Bandung, berada didalam komplek wisma milik ABRI diserang Taman Lalu Lintas.

Tidak terdapat banyak menu makanan yang bisa ditemui disini, pengunjung hanya akan disuguhkan oleh beberapa minuman seperti kopi dan mocktail.

Adapun beberapa cookies dan dough yang manis, dibungkus dengan plastik bening dan pengunjung bisa meminta kepada barista untuk dihangatkan.

Dengan kisaran harga Rp. 22-30 ribu untuk minuman dan Rp. 15- 20 ribu untuk Cookies serta dough, pengunjung sudah bisa menikmati suasana Skema Archetype sambil diiringi playlist kekinian yang diputar melalui Spotify, setiap harinya beroperasi dari pukul 14.00 -23.00 WIB.

"The menu doesn't have anything other than drinks so if you're feeling peckish, better bring your own snacks. If you want to visit, make sure you check the weather report first," ujar Xaint Mareta, mahasiswa Universitas Parahyangan.

Tak hanya Mareta, Zilfa, salah satu mahasiswa universitas swasta di Bandung ini, juga kerap nongkrong di Skema Archetype bersama sahabatnya.

"Dibilang sering sih nggak, tapi emang udah beberapa kali ke sini, menurut ku kalau mau nongkrong disini harus Dateng setelah perut kenyang karena gak ada banyak menu makanan, lebih cocok buat ngopi sore gitu," ujarnya.

Penulis: Shania Septiana

Video Editor: Wahyudi Utomo