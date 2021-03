Kenalkan All New Honda PCX 160,Komunitas HondaPCX Club Indonesia Chapter Bandung Touring MenujuBromo

TRIBUNJABAR.ID BANDUNG – PT Astra Honda Motor bersama dengan PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat turut serta mendukung kegiatan touring yang dilakukan oleh Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Chapter Bandung bertajuk “Gentlemen Riding With The Ultimate Excellence All New Honda PCX 160”.

Touring bersama komunitas Honda PCX ini diselenggarakan mulai 31 Maret 2021 hingga 4 April 2021. Sebanyak 15 bikers dari HPCI Chapter Bandung diberangkatkan dari titik start Gedung Safety Riding Center PT DAM, Bandung dan akan finish di Taman Nasional Bromo, Malang – Jawa Timur dengan jarak yang akan ditempuh oleh para bikers sejauh 1.670 km.

Rangkaian aktivitas touring juga diisi dengan kegiatan yang positif, salah satunya adalah kegiatan Corporate Social Responbility (CSR) diberbagai lokasi yang dilewati selama perjalanan touring.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, "Touring yang dilakukan perwakilan komunitas HPCI Chapter Bandung ini sebagai wadah kolaborasi antara Komunitas Honda PCX, Main Dealer, dan AHM untuk meningkatkan hobi bermotor sekaligus memperkenalkan All New Honda PCX 160 kepada seluruh masyarakat Tanah Air.”

“Sebelum keberangkatan seluruh peserta mendapatkan pembekalan safety riding dan product knowledge terlebih dahulu untuk selalu #Cari_Aman saat di jalan raya dan taat kepada peraturan lalu lintas saat touring. Seluruh peserta juga diharuskan taat terhadap protokol kesehatan masing-masing selama acara berlangsung,” ujar Lerri.

Pelepasan touring Gentlemen Riding With The Ultimate Excellence All New Honda PCX 160 dilakukan oleh manajemen DAM dan AHM. Melewati jalur selatan, seluruh peserta akan beristirahat sejenak di Kabupaten Ciamis diselang dengan kegiatan CSR. Usai beristirahat, perjalanan dilanjutkan menuju kota Yogyakarta. Tiba di kota Solo seluruh peserta kembali beristirahat.

Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan menuju kota Madiun. Setelah beristirahat dan bersilaturahmi di Main Dealer wilayah Madiun, rombongan melanjutkan perjalanan menuju daerah Kandangan untuk kembali melakukan kegiatan CSR. Perjalanan pun dilanjutkan menuju kota Malang untuk kembali beristirahat.

Di hari ketiga, rombongan touring melakukan silaturahmi ke Main Dealer di wilayah Malang. Setelah bersilaturahmi, para bikers melanjutkan perjalan touringnya menuju Bromo dan mengeksplore keindahan tempat yang pernah dijadikan lokasi Honda Bikers Day 2011. Setelah seluruh kegiatan di Bromo selesai, rombongan kemudian kembali menuju kota Bandung.

All New Honda PCX 160 mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat, membuat skutik premium ini mampu memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun turing. Tampilan baru dengan desain yang mewah dan dinamis memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya. Ditunjang fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV, skutik ini memberikan rasa aman bagi pengendara saat melintasi jalan yang licin.