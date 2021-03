Bedah Teknologi All New Honda PCX160 di Instagram @AlwaysHonda

BANDUNG – Dalam upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19, PT Daya Adicipta Motora (DAM) sebagai Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat menyelenggarakan acara “Bedah Fitur & Teknologi All New Honda PCX 160” melalui Live Instagram. Acara ini dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Maret 2021 dimulai pukul 16.00 WIB hingga 17.00 WIB di Instagram @AlwaysHonda.

Seperti diketahui, All New Honda PCX 160 hadir dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih. Live Instagram berdurasi selama 60 menit ini akan membahas secara detail fitur dan teknologi-teknologi di All New Honda PCX 160 yang akan dipandu langsung oleh Jamroni perwakilan dari tim Technical Service Division DAM.

Kegiatan sharing mengenai All New Honda PCX 160 ini juga menghadirkan perwakilan dari komunitas sepeda motor Honda, diantaranya Tony Wijaya dan Rini Rusyani sebagai Pengurus Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Chapter Bandung, serta Muhammad Faisal sebagai Humas Ikatan Motor Honda Bandung. Kehadiran mereka untuk berbagi pengalamannya kepada seluruh masyarakat ketika mengendarai All New Honda PCX 160.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic, Lerri Gunawan mengatakan, “Media sosial menjadi salah satu alat komunikasi untuk menyapa seluruh konsumen setia Honda di Tanah Air khususnya Jawa Barat. Berbagai aktivitas melalui media digital secara rutin dilakukan, pada kali ini kami mengajak konsumen untuk mengenal lebih dalam fitur dan keunggulan dari All New Honda PCX 160.”

“Skutik premium Honda PCX merupakan motor produksi anak bangsa yang siap memberikan kebanggan dan menjadi cerminan gaya hidup pecinta skutik premium Tanah Air yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi,” ujar Lerri.

Saat menjelaskan mengenai All New Honda PCX 160, penonton juga diberikan kesempatan untuk melakukan tanya-jawab bersama narasumber-narasumber yang hadir. Penonton yang mengikuti acara live instagram hingga akhir juga berkesempatan mendapatkan merchandise menarik bagi yang beruntung.

DAM juga secara rutin menggelar acara Live Instagram melalui akun resmi @AlwaysHonda dengan mengundang beberapa narasumber atau influencer dengan tema yang berbeda-beda. Bagi konsumen yang ingin mencari informasi seputar sepeda motor Honda dapat mengikuti akun media sosial DAM lainnya, Facebook Always Honda, Twitter @AlwaysHonda dan channel youtube di AlwaysHonda Jawa Barat.