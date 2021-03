Smartfren Gowes Bareng Anya Geraldine Kampanyekan Unlimited Hope

Peluncuran jersey bersepeda Unlimited Hope hasil kokreasi Smartfren, Show The Monster dan Common Spot bersama atlet paralimpik M Fadli; Influencer Anya Geraldine; Djoko Tata Ibrahim, Deputy CEO Smartfren; dan Roberto Saputra, Chief Brand Officer Smartfren di Jakarta, Sabtu (27/3)

Smartfren melakukan kegiatan gowes bareng “Unlimited Hope” yang diikuti oleh influencer Anya Geraldine, Sabtu (27/3). Kegiatan ini menjadi tonggak gerakan sosial untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan lokal dan kreator lokal, sekaligus sebagai bentuk keberpihakan Smartfren pada produk-produk lokal. Adapun dalam acara ini Smartfren meluncurkan jersey “Unlimited Hope” hasil kokreasi kreator lokal Indonesia, yang sebagian hasil penjualannya akan digunakan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat Teman Kreasi Indonesia.

Jersey “Unlimited Hope” ini diproduksi sebagai edisi terbatas melalui kokreasi Smartfren dengan Common Spot, produsen aksesoris bersepeda lokal dan Show The Monster, kreator lokal yang tergabung dalam WOWLabs. Common Spot dimotori Yohanes Handy Christanto dan Earlene June Tansy sejak 2020. Sedangkan Show The Monster merupakan kreator lokal yang dikenal dengan desain intellectual property terinspirasi dari monster. Rencananya segera setelah diluncurkan, jersey ini akan dijual di official store Common Spot di online marketplace, seperti Tokopedia, BukaMall dan Shopee serta offline store Common Spot.

Influencer Anya Geraldine dan Djoko Tata Ibrahim, Deputy CEO Smartfren usai menyelesaikan acara bersepeda santai dalam rangkaian proses peluncuran jersey bersepeda Unlimited Hope hasil kokreasi Smartfren, Show The Monster dan Common Spot di Jakarta, pada Sabtu (27/3). Sebagian hasil penjualan jersey tersebut akan digunakan untuk pemberdayaan UMKM melalui Teman Kreasi Indonesia. (Istimewa)