Hadir di Badung, Ini Kelebihan Wuling New Confero S, Dari Kabin Lega Hingga Fitur Fungsional

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Melanjutkan rangkaian peluncuran produk MPV terbaru Wuling Motors (Wuling) di berbagai kota, hari ini, New Confero S dihadirkan secara resmi di Bandung, Jawa Barat.

Wuling bekerja sama dengan PT Arista Jaya Lestari sebagai mitra dealer di Bandung, memperkenalkan MPV Wuling ini di Trans Studio Mall Bandung. Wuling New Confero S ‘The Real Spacious Family MPV’ ditawarkan mulai dari Rp178.800.000 (OTR Bandung).

“Kami melihat pasar otomotif, khususnya MPV, tetap berkembang di wilayah Jawa Barat. Hal tersebut mendorong kami untuk menghadirkan New Confero S untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin menyenangkan bersama keluarga. Kami berharap, produk MPV terbaru yang mengusung incredible space for new excitement ini dapat mendorong konsumen menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat Drive For A Better Life,” kata Rheza Adidarma selaku Regional Sales Manager area Jawa Barat dalam keterangan resminya.

Wuling memberikan sentuhan berbeda pada desain eksterior New Confero S yang membuatnya terlihat atraktif dan berjiwa muda.

Mulai dari pembaharuan pada desain bumper depan yang memberikan nuansa bold, bentuk grille yang dinamis, lampu utama yang mengusung aksen menarik serta Daytime Running Light (DRL) yang unik.

Mengenai interiornya, produk ini tetap memiliki kabin yang lapang hingga baris ketiga dengan pilihan konfigurasi bangku 8-seater dan 7-seater dengan captain seat yang dibalut synthetic leather.

Kesan modern dan berkelas pun terlihat berkat pengaplikasian desain interior yang bernuansa gelap, aksen karbon merah pada ornamen kabin serta dengan aksen jahitan merah pada kursi.

Berbagai perangkat penunjang kenyamanan berkendara lainnya turut dihadirkan di MPV Wuling ini, seperti rear parking camera, head unit 8” touchscreen, audio control & answering call button, electric adjustable foldable mirror, dan driver seat height adjuster. New Confero S juga diakomodasi fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap di kelasnya, mulai dari TPMS, Emergency Stop Signal (ESS), Dual SRS Airbag, Front and Rear Parking Sensor, sistem pengereman ABS & EBD, seatbelt indicator, immobilizer, ISOFIX, dan anti-theft alarm.

New Confero S pun didukung oleh berbagai layanan purnajual mulai dari garansi umum kendaraan selama tiga tahun atau 100.000 kilometer hingga garansi komponen utama mesin dan transmisi selama lima tahun atau 100.000 kilometer dengan syarat dan ketentuan berlaku.

New Confero S ditawarkan dalam lima pilihan warna, terdiri dari Carnelian Red, Pristine White, Dazzling Silver, Aurora Silver dan Starry Black. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi website wuling.id atau silahkan datang ke dealer Wuling yakni Wuling Arista Bandung PH Mustofa, Wuling Arista Bandung Soekarno-Hatta, Wuling Arista Rancaekek, Wuling Arista Cimahi.

