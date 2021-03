BNI Dukung Ekspor Teh Melalui Penyaluran KUR untuk Para Petani Teh

Tribunjabar.id/Kemal Setia Permana

Pemimpin BNI Wilayah 4 Bandung, Edi Awaludin (kanan) menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para petani teh binaan PT Kabpe Chakra disaksikan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (tengah) yang digelar secara simbolis di sela pelepasan ekspor teh PT Kabepe Chakra ke Uni Emirat Arab di Gedung Pakuan, Jumat (26/3/2021). Pada tahun 2020 BNI Wilayah 04 Bandung telah menyalurkan KUR sebesar Rp1,69 triliun yang tersebar di area Jabar, baik melalui pola One on One maupun Klaster. (KEMAL SETIA PERMANA)