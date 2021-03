NET TV Gelar Festival Film Pendek dan Lomba Video Stand Up Comedy Ramadan

TRIBUNJABAR.ID - Jelang Ramadan, NET menggelar kegiatan Festival Film Pendek dan Lomba Video Stand Up Comedy Ramadan bertema “Tontonan yang Menjadi Tuntunan”.

Kegiatan tersebut terbuka untuk umum dengan mengirimkan karyanya melalui microsite Net Mediatama dalam bentuk link Youtube masing-masing.

Atau mengirimkan langsung ke NET dalam bentuk DVD beserta formulir kepesertaannya yang dapat di download di Website NET Mediatama Televisi.

Periode pengiriman karya Film Pendek dan Video Stand Up Comedy Ramadan peserta dapat dilakukan pada periode 15 Maret hingga 10 April 2021 mendatang.

Lomba stand up comedy Ramadan. (HO NET TV)

Menurut Nugroho Agung Prasetyo (AVP Brand Communications NET), kegiatan NET jelang Ramadan kali ini merupakan salahsatu inisiatif CSR NET dalam mendukung perkembangan ekosistem industri konten hiburan.

Terutama di tengah pandemi agar tetap produktif menghadirkan tontonan yang juga dapat menjadi tuntunan bagi masyarakat.

“Kami mengajak komunitas film pendek, komunitas Stand Up Comedy, kalangan pelajar dan mahasiswa, hingga santri-santri di pesantren untuk tetap semangat aktif di tengah pandemi, berbagi value positif bagi masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menghadirkan potensi-potensi film maker dan komedian tunggal baru yang dapat menghadirkan konten-konten story telling menarik yang punya value melalui media film pendek dan komedi tunggal”, kata Nugroho Agung Prasetyo dalam rilis yang diterima Tribun, Rabu (24/3/2021).

Festival film pendek Ramadan NET. (HO NET TV)

Karya peserta Festival Film Pendek dan Video Stand Up Comedy Ramadan dapat dibuat dalam format MP4 berkualitas Full HD dengan durasi maksimal 15 menit (film pendek) dan maksimal 3 menit (Video stand up comedy).

Karya peserta dapat dibuat dengan kamera jenis apapun yang mampu menghasilkan visual dan audio yang layak ditonton secara nyaman, dengan resolusi standar 1920 x 1080 pix.

Karya peserta juga harus menarik, menghibur, dan memiliki value positif bagi masyarakat, serta merupakan karya ide asli/orisinil buatan peserta (bukan plagiat) dengan tidak memuat unsur konten yang melanggar hukum dan hak cipta, mengandung pornografi, dan mengandung ujaran kebencian SARA.

Karya orisinil film pendek dan stand up comedy dapat dikirimkan secara online dalam bentuk link youtube melalui microsite NET Mediatama yang dapat dibuka melalui QR Code Festival Ramadan di kanan bawah layar kaca NET.

Selain itu, karya peserta juga dapat dikirimkan langsung ke Public Relations PT NET Mediatama Televisi, The East Building Lt 28, Jl.DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.3.2 No.1 Jakarta Selatan, dalam bentuk DVD dan formulir kepesertaan, serta persetujuan keikutsertaan yang dapat di-download di Micro site yang sama.

NET menyiapkan hadiah sebesar Rp 7.000.000,- untuk juara 1, Rp 5.000.000,- untuk juara 2, dan Rp 3.000.000,- untuk juara 3 Festival Film Pendek. Sementara untuk pemenang Lomba Video Stand Up Comedy akan mendapatkan hadiah juara 1: sebesar Rp 7.000.000,-, juara 2 sebesar Rp 5.000.000,- dan juara 3 sebesar Rp 3.000.000,-. (*)