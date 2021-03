Foto-foto Terbaru Amanda Manopo 'Andin Ikatan Cinta' Curi Perhatian, Tulis Soal Kesedihan, Kode?

TRIBUNJABAR.ID - Amanda Manopo, pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta membagikan foto-foto terbaru melalui akun Instagram-nya.

Ada tiga foto berwarna hitam-putih yang dibagikan Amanda pada Rabu (24/3/2021).

Dalam foto-foto itu, Amanda yang berambut pendek tampak tersenyum.

Dari ketiga foto, hanya ada dua foto yang berisi caption.

Pada foto kedua, caption-nya adalah soal kesedihan.

"Too sad to cry. So she smiled (Terlalu sedih untuk menangis. Jadi dia tersenyum)," tulisnya.

Kemudian, di foto terakhir, Amanda Manopo mengucapkan terima kasih sambil menyertakan emoji kamera.

"Terima kasih ya (emoji kamera)," tulisnya.

Tak diketahui secara pasti apa maksud dari caption-caption Amanda Manopo.

Namun, ketiga foto tersebut langsung mencuri perhatian netizen.