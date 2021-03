Bocoran Penampakan Uang Hadiah Pertandingan Catur Dewa Kipas vs Irene Sukandar, Jumlahnya Fantastis!

TRIBUNJABAR.ID - Jelang pertandingan catur Dewa Kipas vs Irene Sukandar, bocoran penampakan uang hadiahnya sudah diungkap.

Seperti diketahui, pertandingan Dadang Subur pemilik akun Dewa Kipas di Chess.com dengan Grand Master Wanita (GMw) Irene Sukandar merupakan buntut panjang dari polemik pertandingan Dewa Kipas vs GothamChess sebelumnya.

Dewa Kipas dan Irene sepakat untuk bertarung dan disiarkan langsung melalui channel YouTube Deddy Corbuzier, Senin (22/3/2021).

Adapun total hadiah dari pertandingan tersebut adalah Rp 300 juta.

Hal itu diumumkan sendiri oleh Deddy melalui akun Instagram-nya @mastercorbuzier, kemarin.

"Rp. 300.000.000,- TOTAL HADIAH!!

Akhirnya,.. Catur bisa seperti ini.. Di apresiasi seperti ini...

Di tunggu seperti ini..

"Thank u for support @tokopedia @indrakenz @le_mineraleid

Let's make this HAPPENS!!!

Ingat ya... Pajak di tanggung pemenang.

Menang Rp. 200 juta. Kalah Rp. 100 juta," tulisnya.

Kini, menjelang pertandingan itu dimulai, Deddy memperlihatkan penamapkan uang tunai hadiahnya.

Uang yang terdiri dari lembaran Rp 100 ribuan itu disimpan dalam dua kotak koper berwarna perak.

Persis di belakang dua koper tersebut, terdapat dua papan catur yang akan digunakan untuk bertanding.