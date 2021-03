Siapa Ayah Reyna Ikatan Cinta Sebenarnya? Fiki Alman Pemeran Roy di Sinetron Itu Kini Beri Petunjuk

TRIBUNJABAR.ID - Siapa ayah Reyna Ikatan Cinta sebenarnya? Salah satu konflik yang menarik di sinetron Ikatan Cinta adalah teka-teka ayah kandung Reyna.

Kini, Fiki Alman yang merupakan pemeran Roy di sinetron tersebut memberikan petunjuk mengenai cerita sinetron itu.

Seperti diketahui, dalam cerita Ikatan Cinta, Roy dipercayai oleh tokoh lain sudah meninggal.

Sebelumnya, ada adegan Roy ditusuk menggunakan gunting oleh Elsa.

Setelah itu, Roy pun masuk rumah sakit, dan disebut oleh tokoh lain meninggal.

Makam Roy pun sempat disorot dalam beberapa adegan di sinetron itu.

Baca juga: Spoiler Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini Jumat 12 Maret 2021, Konflik Kembali Muncul, Apa Lagi?

Meski Roy tak muncul di Ikatan Cinta, pemerannya, yaitu Fiki Alman masih sering mem-posting mengenai sinetron tersebut di akun Instagram-nya.

Fiki Alman pernah mem-posting foto Reyna dengan Roy, Aldebaran, dan Nino.

Dalam foto tersebut, tertulis "Who is My Real Father" atau "Siapakah ayah saya sebenarnya".

Lantas, siapa ayah Reyna Ikatan Cinta sebenarnya?