Klarifikasi Young Lex Soal Tudingan Jiplak Lay Exo Malah Makin Runyam, Kata-katanya Dipertanyakan

TRIBUNJABAR.ID - Soal tudingan jiplak MV Lit milik Lay Exo atau Zhang Xiying berujung Young Lex membuat pernyataan klarifikasi.

Namun, klarifikasi Young Lex soal video musiknya yaitu MV Raja Terakhir yang dituding plagiat justru semakin bikin runyam.

Pernyataannya semakin bikin Kpopers, khususnya penggemar Lay Exo semakin menyerbu media sosialnya.

Mereka menyoroti kata-kata Young Lex yang menyebut minta maaf untuk tidak meminta maaf.

Pada pernyataannya, rapper itu mengaku memang tak ikut campur dalam proses kreatif untuk memproduksi video klip.

Ia mengaku, kapasitas hanya sebagai talent dan pencipta lagu. Berikut ini klarifikasi lengkap Young Lex.

Baca juga: Reaksi Young Lex Dituding Jiplak MV Lay EXO, Balik Beri Komentar Menohok Setelah Akunnya Diserbu

"Saya meminta maaf untuk tidak meminta maaf atas perihal tentang video klip terbaru di channel Youtube saya yang berjudul "Raja Terakhir I Official Song for Three Kingdoms: Hero Legendaris"

yang sedang ramai saat ini atas pemberitaan dan/atau tuduhan plariagism.

Saya bekerja sama dengan agency hanya sebagai talent dan pencipta lagu; dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak turut serta dalam proses kreatif dalam memproduksi music video tersebut

hingga terjadinya dugaan kemiripan atas kostum, ornamen, dan/atau beberwpa scene di music video LAY yang berjudul LIT di konten yang ada ri Youtube channel saya ini.