Erling Haaland Mengejutkan, Namun Robert Lewandowski dan Munchen yang Akhirnya Jadi Pemenang

TRIBUNJABAR.ID, MUENCHEN - Penyerang Robert Lewandowski menjadi trending topic setelah mencetak tiga gol alias hattrick ke gawang mantan timnya, Borussia Dortmund.

Bukan cuma Lewandowski, Erling Haaland juga masuk trending topic.

Dua striker terbaik dunia itu baru saja terlibat dalam pertarungan dramatis antara Bayern Munchen vs Borussia Dortmund yang berakhir 4-2.

"Haaland boleh cetak dua gol di sepuluh menit pertama, namun Bayern punya Robert Lewandowski yang berhasil cetak hattrick." Demikian salah satu judul berita.

Lalu muncul joke disertai gambar Lewandowski dan Haaland tengah bertukar kaus.

"Lewandowski ke Haaland: kamu harus mengikuti jejak-jejak pendahulumu nak pindah dari Dortmund ke Munchen."

Berikut cuitan netizen terkait trending topic (Robert) Lewandowski.

@kuznantmuhamad: Lewandowski ke Haaland : kamu harus mengikuti jejak-jejak pendahulumu nak pindah dari Dortmund ke Munchen

@ChampionsLeague: Lewandowski OR Haaland?

@Football__Tweet: Erling Haaland can tell the future: