Promo March Landing on You di Mercure Bandung City Centre, Menginap dan Santap Hidangan Lezat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Shania Septiana

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Memasuki bulan Maret, Mercure Bandung City Centre yang terletak di Jalan Lengkong Besar No 8 Kota Bandung menghadirkan berbagai pilihan promo untuk kamar maupun makanan dan minuman yang bisa dinikmati sambil bersantai di kamar dan di Skyview Pool & Bar.

Sambil bersantap, pengunjung bisa menikmati pemandangan indah Kota Bandung dari ketinggian.

Rangkaian promo ini diberi tajuk “March Landing on You” yang memberikan arti bahwa promo-promo yang dihadirkan dibuat khusus selama bulan Maret.

Untuk promo kamar, bisa memilih “Suitecation” yang merupakan kamar andalan jika menginap bersama keluarga, dengan harga menarik dan terjangkau paket ini sudah termasuk connecting room dan makan pagi untuk 4 orang dewasa dan 2 orang anak.

Promo All You Can Eat barbeque di Skyview Pool & Bar setiap hari sabtu malam pun masih tersedia dengan tema “Hawaiian BBQ Dinner” yang akan menemani malam minggu bersama orang terkasih, teman, sahabat ataupun keluarga.

Jangan lewatkan pula kesempatan untuk menikmati promo buffet breakfast “BANSOS” Bike & Sarapan Sosialita bersama teman-teman sambil berolahraga pagi yang dapat dinikmati setiap pagi di Pandawa restoran.

Untuk promo baru di Skyview Pool & Bar, Mercure Bandung City Centre menghadirkan “Boebat” Boeboer Bakar Topping yang merupakan pilihan baru untuk menikmati sore hari di pool deck.

Hadir dengan berbagai pilihan topping dan cara penyajian yg unik, Boebat menjadi daya tarik baru di Skyview Pool & Bar yang dapat anda temui setiap sore hari.

Mercure Bandung City Center menghadirkan pula “Meat Up at Skyview Pool & Bar” yang sangat cocok bagi pengunjung yang suka barbeque karena paket ini berisi berbagai pilihan daging, ayam, dan ikan yang dapat anda nikmati sekaligus dalam satu piring.

Sebagai pilihan minuman, pengunjung dapat mencoba “Manja” Jamannya minum jamu; berbagai pilihan jamu yang diracik khusus oleh bartender kami dan tersaji secara unik dengan rasa yang istimewa.

Sebagai rangkaian dari promo di bulan Maret, Mercure Bandung City Centre berkolaborasi dengan Batagor Burangrang yang merupakan salah satu ikon kota Bandung yang dapat pengunjung pesan di Mercure Bandung City Centre untuk menjadi pilihan oleh-oleh khas kota Bandung dengan tajuk “Bang Tagor” Bawa Pulang Batagor