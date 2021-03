Cerita Selebgram Dinda Shafay Alami Pelecehan, Pintu Toilet Tiba-tiba Didobrak dari Luar

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Selebgram Dinda Shafay sedang menjadi pusat perhatian. Penyebabnya adalah unggahan di media sosialnya.

Dia menceritakan insiden tak menyenangkan yang dialaminya ketika berada di gerai Kopi Kenangan.

Ia mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual sesaat setelah menggunakan toilet di satu gerai Kopi Kenangan yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara.

Berikut rangkuman pernyataan Dinda Shafay.

Kronologi

Peristiwa tak menyenangkan itu terjadi pada 1 Maret 2021.

Setelah melewati drama berpindah-pindah dari toilet karyawan ke pelanggan, Dinda akhirnya menyelesaikan buang air kecil.

Namun, sesaat kemudian seorang barista tiba-tiba mendobrak pintu toilet Dinda.

"Baru selesai buang air kecil I was wash the genitals with water after urinating. Pas saat itu moment karyawan barista ini dobrak pintu toilet aku, bukanya minta maaf malah bilang 'MAKANYA DIKUNCI. Padahal, itu pintu udah aku kunci dan ada video di mana aku emang udah kunci secara jelas banget,” tulis Dinda.

Dari informasi yang dituliskan Dinda, para karyawan Kopi Kenangan di gerai tersebut rupanya kerap menggunakan toilet pelanggan.