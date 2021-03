Sopir Angkot di Karawang Cabuli Anak Tiri yang Masih Sekolah Dasar selama Enam Tahun

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Cikwan Suwandi

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Seorang anak dibawah umur menjadi korban pencabulan ayah tiri selama enam tahun. Aksi biadab RS (49) warga Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, tersebut dilakukan sejak tahun 2015 hingga 2021.

Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Oliestha Ageng Wicaksana, melalui panit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Aiptu Asep Danny, mengatakan, RS melakukan aksi pencabulan sejak L(12) berumur enam tahun. Pelaku mencabuli ketika keadaan rumah sepi dan korban tengah tertidur.

Asep menyebutkan, pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot tersebut terakhir kali melakukan pencabulan pada Kamis (4/2/21) saat itu korban tidur sendiri di ruangan tengah (TV). Kemudian korban terbangun melihat pelaku sudah ada didepannya.

"Korban lansung lapor ke ibunya. Dan kemudian ibunya lansung melaporkan kepada polisi," katanya.

Dari hasil pemeriksaan tersangka mengakui telah melakukan pencabulan terhadap korban sejak 2015 sampai 2021. Pasal 81- 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

"Ancaman hukuman 15 tahun ditambah sepertiganya dikarenakan kategori orang tua," katanya.

