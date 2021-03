Pandemi Covid Belum Usai, Pemerintah Tak Ingin Paksakan KBM Tatap Muka di Majalengka Kembali Digelar

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Pemerintah tidak ingin memaksakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di Kabupaten Majalengka kembali digelar.

Pasalnya, hingga memasuki satu tahun masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia, tanda-tanda meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 masih terjadi.

Hal itu membuat Pemerintah menentukan waktu kapan hal tersebut bisa dilakukan, meski banyak orang tua yang mengadu meminta KBM tatap muka untuk kembali diselenggarakan.

Hal itu disampaikan Bupati Majalengka Karna Sobahi saat menanggapi perihal banyaknya keluhan orang tua untuk kembali menggelar KBM tatap muka, Rabu (3/3/2021).

"Sulit ya memprediksi hal seperti ini (pandemi Covid-19 berakhir). Kita ketahui, prediksi Mendikbud bahwa Januari sudah boleh tatap muka juga urung dilakukan karena Covid-19 masih terjadi," ujarnya.

Karna mengaku, saat tak ingin mengambil risiko dengan memaksakan KBM tatap muka kembali dilakukan di Kabupaten Majalengka.

Sebab, saat ini keselamatan peserta didik menjadi hal yang wajib diutamakan.

Baca juga: Video Bocoran Sinetron Ikatan Cinta Malam Ini 3 Maret 2021, Al Senang Dapat Pesan Begini dari Andin

"Kita lihat situasinya dulu seperti apa, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Majalengka saat ini masih terus terjadi," ucapnya.

Namun tidak menutup kemungkinan, sambung Karna, untuk memberlakukan metode on off dalam penyelenggaraan KBM tatap muka di Majalengka.

Ia pun sudah meminta Satgas Penanganan Covid-19 untuk mengkaji metode tersebut.

"Apakah nanti akan digunakan metode on off, ketika kasus naik kita off dan ketika kasus turun kita on, nanti kita lihat situasi dan akan dikaji Satgas," pungkasnya.

Sementara, Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana memastikan, Pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan kebijakan terkait gelaran KBM tatap muka.

Baca juga: Masih Banyak Balita Alami Gizi Buruk di Jawa Barat, Di Daerah Ini Penderitanya Capai Ribuan

Terkait adanya sekolah yang mencuri kesempatan menggelar KBM tatap muka, pihaknya akan menelusuri hal itu.

"Kami akan koordinasikan ke dinas terkait untuk menindaklanjuti (soal adanya sekolah yang gelar tatap muka). Untuk sekolah tingkat atas pun meski kebijakannya provinsi, tapi itu warga kami, jadi kami akan tegas juga," katanya.

Baca juga: Amanda Manopo Ternyata Pilihan Terakhir Buat Perankan Andin di Ikatan Cinta, Manajer Buka-bukaan