Hasil Liga Italia, AC Milan Tumbangkan AS Roma, Mendekati Inter Milan dan Menjauh dari Juventus

Ante Rebic melepaskan tendangan berbuah gol ke gawang AS Roma, Minggu (28/2/2021). AC Milan menang 2-1 atas AS Roma di pertandingan ini.

Hasil Liga Italia, AC Milan mengalahkan AS Roma pada giornata 24 Serie A, Senin (1/3/2021).

Pertandingan berlangsung di Stadion Olimpico.

Laga grande partita AS Roma vs AC Milan it berakhir 1-2 untuk Rossoneri.

AC Milan memastikan tiga poin mereka lewat gol Ante Rebic dan eksekusi pinalti Franck Kessie.

Sedangkan dari kubu tim tuan rumah, AS Roma memperoleh satu lesakan melalui Jordan Veretout.

Tambahan tiga poin membuat AC Milan kini memangkas perolehan poin dengan Inter Milan.

Rossoneri saat ini mengemas 52 angka alias selisih empat poin dari sang pemuncak klasemen Liga Italia, Nerazzurri.

Di sisi lain, kemenangan ini juga membuat Rossoneri memperlebar jarak poin dengan Juventus yang duduk di tangga ketiga.

Zlatan Ibrahimovic cs kini berjarak enam angka dari juara bertahan Serie A sembilan musim beruntun itu.

Sedangkan AS Roma sendiri, mereka harus puas tertahan di tangga keempat dengan raihan 44 poin.

Klasemen Liga Italia

Jalan Pertandingan

AC Milan memulai pertandingan big match kali ini dengan mendikte jalannya permainan.

Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Rossoneri untuk mencetak gol cepat pada laga kali ini.

Peluang pertama dihasilkan Rossoneri pada menit ke-2 melalui Zlatan Ibrahimovic.

Kerja sama satu dua sentuhan yang diakhiri shot dari Ibrahimovic menyasar tepat ke gawang AS Rma.

Namun penampilan sigap yang dipertontonkan Paul Lopez membuat Zlatan Ibrahimovic dkk tak kunjung mencetak gol.

Skor imbang 0-0 memasuki menit ke-5 pertandingan.

Paul Lopez nyaris melakukan blunder yang berujung kebobolan pada menit ke-6.

Aksi untuk mengecoh Ibrahimovic gagal dilakukan oleh Pau Lopez

Untungnya sepakan backheel yang dilakukan oleh Zlatan Ibrahimovic gagal menyasar tepat ke gawang AS Roma.

Memasuki menit ke-8 pertandingan, AS Roma yang bertindak sebagai tuan rumah coba bermain terbuka.

AC Milan sempat menciptakan gol pada menit ke-9, melalui Zlatan Ibrahimovic.

Namun sayang, lesakan striker 39 tahun itu dianulir akibat terjebak posisi offside terlebih dahulu.

Skor masih imbang 0-0.

Giallorossi mencoba merespon dengan permainan cepat yang mereka miliki.

Beberapa kali Borja Mayoral dkk mampu merepotkan lini pertahanan Rossoneri sekaligus membuat Gigi Donnarumma jatuh bangun mengamankan gawangnya agar tetap perawan.

Peluang kembali dimiliki oleh AC Milan pada menit ke-24. Ialah Simon Kjaer yang melakukan heading memanfaatkan situasi sepak piojok.

Namun sayang, sundulan bek asal Denmark itu hanya menerpa mistar gawang Giallorossi.

Skor belum berubah bagi kedua tim.

AS Roma mengalami kejadian yang sama dengan AC Milan ketika mampu mencetak gol.

Tepatnya pada menit 28, AS Roma mampu memecah kebuntuan.

Namun lesakan Henrikh Mkhitaryan dianulir wasit karena terjebak offside terlebih dahulu.

AC Milan mampu membuka keunggulan pada menit 42' melalui lesakan penalti Franck Kessie

Hingga pertandingan babak pertama usai, skor 0-1 untuk keunggulan AC Milan.

Pada babak kedua, AS Roma mencoba untuk tampil lebih trengginas lagi untuk menyamakan kedudukan.

Hasilnya tercipta pada menit ke-50.

Ialah Jordan Veretout yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 untuk kedua tim.

Tak ingin tinggal diam, delapan menit setelah AS Roma menyamakan kedudukan, AC Milan giliran menambah gol mereka.

Ialah Ante Rebic yang berhasil mengoyak jala gang Giallorossi memanfaatkan assist dari Alexis Saelemakers.

Skor berubah 1-2 untuk keunggulan Rossoneri

Hingga laga usai, keunggulan tetap berpihak pada AC Milan, skor akhir 1-2.

Daftar Susunan Pemain

AS Roma:

Pau Lopez (GK): Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Federico Fazio; Rick Karsdorp, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola; (c) Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Borja Mayoral

AC Milan:

Gianluigi Donnarumma; Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Theo Hernandez; Sandro Tonali, Franck Kessie; Alexis Saelemaekers, Hakan Calhano─člu, Ante Rebic; (c) Zlatan Ibrahimovic.

