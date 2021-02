PMWxTOP Program Kolaborasi ITB Career Center dengan LPiK ITB di Bidang Kewirausahaan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar , Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mengangkat tema “Be The Next Millennial Startup in Pandemic Era”, Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Technopreneurship Orientation Program (TOP) PMWxTOP 2021, dibuka melalui acara virtual, Sabtu, (27/2/2021).

Direktur ITB Career Center , Sonny Rustiadi , PhD mengatakan, PMWxTOP adalah program kolaborasi antara ITB Career Center dengan LPiK ITB dalam bidang kewirausahaan.

"Kolaborasi PMW X TOP 2021 untuk mendukung ITB menjadi Entrepreneurial University, membangun ekosistem inovasi dan entrepreneurship di kalangan mahasiswa," ujar Sonny melalui ponselnya, Sabtu (27/2/2021).

Menurut Sonny, banyak inovasi yang diciptakan oleh mahasiswa yang memiliki nilai komersial tinggi. Maka perlu suatu dukungan berupa pendampingan, pembinaan, pelatihan dan bantuan pendanaan melalui program PMW X TOP ITB 2021.

Selain itu, program PMWxTOP juga mendukung program dari pemerintah, yaitu Kampus Merdeka, sebagai komitmen ITB dalam Program Merdeka Belajar.

Peserta program PMWxTOP 2021 juga dapat mengklaim kredit satuan kredit semester (SKS) yang berkisar antara 3-5 SKS tergantung dari beban studinya.

Peserta program PMWxTOP ini bisa terbuka dari perguruan tinggi lain, menguatkan kolaborasi antara mahasiswa ITB maupun luar ITB dalam menjalankan bisnisnya.

Sonny mengatakan, pelaksanaan PMWxTOP tahun 2021 dilaksanakan dua kali, tidak seperti tahun sebelumnya yang hanya 1 kali dalam setahun.

"Ini merupakan terobosan baru dari program PMWxTOP dalam halnya mendukung program MBKM di ITB,” ujar Sonny.