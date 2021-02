Foto Syahrini Rayakan Anniversary, Reino Barack Makin Romantis, Ungkap Kata-kata Cinta Buat Incess

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi top, Syahrini dan suaminya, Reino Barack sudah memasuki dua tahun usia pernikahan.

Pasangan fenomenal ini sebelumnya menggelar pernikahan pada 27 Februari 2019.

Kini, sudah dua tahun berlalu. Syahrini dan Reino Barack pun merayakan anniversary pernikahannya.

Special anniversary pernikahan, pasangan suami istri ini kompak mengunggah foto baru mereka yang berpenampilan adat Jepang.

Pasangan yang kerap dipanggil Syahreino ini saling mengutarakan kata-kata cinta di Instagram.

Berikut ini pesan cinta Syahrini untuk sang suami.

"Happy 2nd Wedding Anniversary My Wonderful Husband,

The Love Of My Life,

The Man Of Tradition With Value,

I Will Keep Falling In Love With You,

I Love You @reinobarack !"

Tak kalah dari sang istri, Reino Barack pun makin romantis atas kata-kata cintanya untuk Incess.

Ia menuliskan kata-kata menyentuh dan puitis untuk Syahrini. Berikut ini pesan cinta dari Reino Barack.

