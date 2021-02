Harga Cabai Rawit di Purwakarta Makin Pedas, Akibat Cuaca Ekstrem Produksi Menurun 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Sebulan terakhir harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta masih bertahan di angka Rp 100 ribu per kilogram.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Purwakarta, Wita Gusrianita.

Menurutnya, melambung tingginya harga cabai rawit ini terjadi di tiga pasar besar di Purwakarta, di antaranya Pasar Leuwipanjang, Pasar Citeko Plered, dan Pasar Wanayasa.

Jenis cabai rawit yang harganya tinggi ialah cabai rawit merah. Sedangkan cabai rawit hijau per kilogramnya seharga Rp 60 ribu.

"Ya karena sedikit pasokan yang membuat cabai rawit menjadi mahal. Setelah ditelusuri banyak petani yang gagal panen akibat cuaca ekstrem dan berdampak ke turunnya pasokan cabai rawit," ujar Wita, Jumat (26/2/2021).

Cabai rawit yang dijual di pasar-pasar tradisional Purwakarta, Wita menyebut sebagian besar kiriman dari luar kota yang juga menjadi sentra sayuran.

Tak hanya cabai rawit merah, kata Wita, ada sejumlah komoditas lain yang juga naik, seperti Pasar Citeko Plered, bawang merah dari Rp 28 ribu per kilogram menjadi Rp 32 ribu, cabai merah dari Rp 40 ribu menjadi Rp 60 ribu per kilogram, wortel dari Rp 8 ribu menjadi Rp 12 ribu per kilogram.

Selanjutnya, Pasar Leuwipanjang, harga bawang merah stabil di harga Rp 32 ribu per kilogram. Cabai merah naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 55 ribu per kilogram. Harga wortel stabil di harga Rp 10 ribu dan buncis naik dari Rp 16 ribu menjadi Rp 17 ribu per kilogram.

Sedangkan Pasar Wanayasa, harga-harga cenderung stabil sampai saat ini, seperti bawang merah Rp 24 ribu per kilogram, cabai merah Rp 40 ribu per kilogram, wortel Rp 6 ribu per kilogram, dan cabai rawit merah Rp 100 ribu per kilogram.

"Harga yang naik selain cabai rawit merah terjadi seminggu terakhir. Penyebabnya karena cuaca yang memang tak menentu sehingga petani gagal panen," ucapnya.