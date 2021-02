Generasi 125 Official Sponsor Tim EVOS Esports 2021

TRIBUNJABAR.ID - Jakarta – Generasi 125 Semakin Di Depan menjadi official sponsor salah satu tim Esports terpopuler di Asia Tenggara yaitu EVOS Esports untuk pertama kalinya. Hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi Yamaha dalam mendukung kemampuan dan meningkatkan semangat generasi muda masa kini yang berani, aktif, pintar dan rasional dalam menentukan sebuah pilihan karena selalu berpikir lebih maju ke depan.

“Meningkatnya antusiasme generasi muda terhadap Esports, membuat PT.Yamaha Indonesia Motor, Mfg, bersemangat untuk mendukung perkembangan Generasi 125 bersama dengan EVOS Esports. Kami memiliki impian besar untuk Menang Banyak bersama – sama dalam segala aspek, baik itu dalam kompetisi Esports, kreatifitas, maupun dalam menyajikan nilai produk motor yang melimpah dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Maka itu, Yamaha Generasi 125 dan EVOS berkomitmen untuk GEAR UP dan GAME UP bersama- sama untuk mewujudkan mimpi besar dan Menang Banyak!” ungkap Antonius Widiantoro, selaku Manager of Public Relations, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM)

Generasi 125 melalui jajaran motor Yamaha 125cc seperti FreeGo, Fino, X-Ride, Mio series, dan produk terbaru Gear 125 yang Pasti Keren, Pasti Nanjak, Pasti Kuat, pasti Keren, dan Pasti Irit siap mendukung masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang berani membawa perubahan positif dan pantang menyerah, tidak hanya untuk mencapai tujuan tetapi juga berorientasi menang banyak dalam segala hal.

EVOS Esports sendiri merupakan organisasi Esports nomor satu di Asia Tenggara yang didirikan sejak tahun 2017. Tim ini mengukir prestasi dengan memenangkan banyak gelar kejuaraan dunia, diantaranya Mobile Legends: Bang Bang World Championship (M1) 2019 dan Free Fire World Cup 2019. EVOS Esports kini beroperasi di 5 negara dengan 3 tim dari EVOS mewakili Singapura dan Indonesia di SEA Games 2019.

Generasi 125 sebagai official sponsor EVOS Esports akan berjalan bersama selama tahun 2021 melalui kegiatan yang pastinya menarik seperti Generasi 125 Esports Competition (YGEC) dan mendukung generasi muda menjadi generasi menang banyak. Nantikan kejutan selanjutnya dari Generasi 125 bersama EVOS Esports !

Yamaha GEAR UP, GAME UP!