Keren, Via Vallen Jadi Pengisi Soundtrack Disney's Raya and the Last Dragon

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Disney Indonesia mengumumkan sebuah kolaborasi spesial bersama penyanyi Via Vallen untuk menyambut perilisan film animasi terbaru Disney’s “Raya and the Last Dragon”.

Via Vallen akan menyanyikan lagu berjudul “Kita Bisa” yang merupakan versi bahasa Indonesia dari original soundtrack Disney’s “Raya and the Last Dragon”.

Via Vallen mengatakan menjadi bagian dari film ini merupakan sebuah pengalaman spesial bagi dirinya.

Apalagi, kata Via Disney’s ‘Raya and the Last Dragon’ ini merupakan film Disney pertama yang terinspirasi dengan budaya yang begitu dekat dengan kita, termasuk Indonesia.

" Saya harap, kolaborasi spesial ini dapat membawa kisah ‘Raya and the Last Dragon’ lebih dekat dengan para penonton di Indonesia,” ujar Via Vallen pada keterangan yang diterima, Minggu (21/2/2021).

Di bulan Maret mendatang, Walt Disney Animation Studios mempersembahkan sebuah film animasi terbaru, “Raya and the Last Dragon”.

Film ini menceritakan tentang petualangan menantang seorang pendekar bernama Raya.

Dahulu kala, manusia dan naga hidup berdampingan di Kumandra.

Hingga suatu hari, kejahatan mengancam rakyat Kumandra dan membuat para naga harus mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan negeri tersebut.

Kini, 500 tahun kemudian, kejahatan yang sama telah kembali, dan nasib Kumandra bergantung pada Raya untuk menemukan sang naga terakhir guna mempersatukan kembali Kumandra.