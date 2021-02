KABAR TERBARU Via Vallen Akan Nyanyikan Soundtrack Film Animasi Raya and The Last Dragon

Film animasi Raya and The Last Dragon. Penyanyi dangdut Via Vallen ditunjuk Disney Indonesia menyanyikan soundtrack film animasi Raya and The Last Dragon yang akan tayang pada Maret 2021.

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi dangdut Via Vallen ditunjuk Disney Indonesia menyanyikan soundtrack film animasi Raya and The Last Dragon yang akan tayang pada Maret 2021.

Nantinya, pelantun “Sayang” ini akan menyanyikan lagu berjudul "Kita Bisa", yang merupakan versi bahasa Indonesia dari original soundtrack film tersebut.

Lagu yang dibawakan Via Vallen itu aslinya berjudul "Lead the Way" yang dinyanyikan oleh Jhené Aiko.

"Menjadi bagian dari film ini merupakan sebuah pengalaman spesial bagi saya."

"Terutama karena Raya and The Last Dragon ini merupakan film Disney pertama yang terinspirasi dengan budaya yang begitu dekat dengan kita, termasuk Indonesia,” kata Via dikutip Kompas.com dari keterangan pers, Sabtu (20/2/2021).

“Saya harap, kolaborasi spesial ini dapat membawa kisah Raya and The Last Dragon lebih dekat dengan para penonton di Indonesia,” lanjutnya.

Film Raya and The Last Dragon sendiri bercerita tentang petualangan menantang seorang pendekar bernama Raya.

Pentingnya nilai gotong royong serta persatuan dalam perbedaan menjadi inti dari film ini dan menjadikan Raya and The Last Dragon sebuah sajian spesial yang segar dan tak terduga.

Sedangkan, lagu “Kita Bisa” versi Via Vallen sudah bisa dinikmati di seluruh platform digital mulai 26 Februari 2021.

Animator Disney Jelaskan Sulitnya Proses Pembuatan Sisu