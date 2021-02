Film Animasi Raya and The Last Dragon Ternyata Terinspirasi dari Budaya Indonesia

Film animasi Raya and The Last Dragon

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alivio

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Walt Disney Animation Studios akan mempersembahkan sebuah film animasi baru yang berlatar di Asia Tenggara.

Film ini akan dirilis pada Maret 2021.

Disney’s “Raya and the Last Dragon” merupakan film animasi karya Walt Disney Animation Studios pertama yang mengambil inspirasi dari budaya Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Elemen-elemen yang ada di dalam film ini terinspirasi dari kekayaan budaya dan alam yang dikenal masyarakat Asia Tenggara, seperti motif, warna, arsitektur, makanan, hingga nilai, kebiasaan dan adat istiadat.

Adele Lim , penulis skenario "Raya and The Last Dragon" mengungkapkan, pesona budaya Indonesia begitu memikatnya.

"Ketika berbicara tentang elemen dan budaya Indonesia tentu akan terlintas dipikiran seperti wayang kulit, silat, dan musik dari gamelan. Ini menjadi begitu indah untuk diceritakan."

Selain itu Ia juga menjelaskan dalam proses pembuatannya, menggaet beberapa konsultan budaya Indonesia.

"Luar biasa untuk dapat menampilkan budaya yang berbeda dan kaya untuk ditampilkan di film ini, agar dunia dapat melihatnya. Sutradara juga begitu bersemangat untuk memasukan kedalam film, itu luar biasa." ungkap Adele Lim dalam wawancara virtual dengan Tribunnews lewat undangan Disney Indonesia, Minggu, (21/2/2020).

Press Conference film "Raya and The Last Dragon" (Tribunnews.com/alivio)

Selain itu, Disney’s “Raya and the Last Dragon” hadir dengan original soundtrack dalam bahasa Indonesia yang berjudul “Kita Bisa”.

Diadaptasi dari original soundtrack film Disney’s “Raya and the Last Dragon” berjudul “Lead the Way” yang dinyanyikan oleh Jhené Aiko, versi bahasa Indonesia lagu tersebut akan dinyanyikan oleh salah satu penyanyi terpopuler Indonesia, Via Vallen.

Liriknya penuh semangat serta iringan musik yang ceria dalam lagu “Kita Bisa” menggambarkan perjalanan Raya dan teman-temannya dalam mempersatukan kembali Kumandra berbekal kerja sama dan kepercayaan pada sesama.

Film ini disutradarai oleh Carlos Lopez Estrada dan Don Hall, untuk pengisi suara Raya diisi oleh Kelly Marie Tran yang sebelumnya turut ambil bagian film "Star Wars".