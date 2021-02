Kalina Oktarani Gagal Nikah dengan Vicky Prasetyo, Maia Estianty Sampai Ikut Komentar

TRIBUNJABAR.ID - Gagalnya pernikahan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo membuat istri Irwan Mussry, Maia Estianty sampai ikut komentar.

Komentar Maia Estianty terlihat dari kolom komentar postingan mantan istri Deddy Corbuzier, Kalina Ocktaranny.

Ibu dari Al Ghazali itu tampak menanggapi pernyataan Kalina Oktarani yang mengabarkan batal nikah dengan Vicky.

"All the best ya," kata Maia Estianty.

Selain Maia, netizen lain pun ikut menyerbu postingan itu.

Kabar Kalina gagal nikah dengan Vicky memang mengejutkan. Padahal mereka sudah lamaran baru-baru ini.

Kemudian, Kalina juga kerap mengunggah aktivitasnya mempersiapkan pernikahan.

Misalnya, Kalina Oktarani mengurus sendiri surat pengantar nikah.

Kemudian ia dan Vicky Prasetyo juga sudah melakukan pemotretan sebelum pernikahan.

Namun, kini ia justru membawa kabar buruk. Namanya bahkan trending topik di mesin pencari Google, Sabtu (20/2/2021)

