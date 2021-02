bjb WideSCREEN Ajak Penggemar Doraemon untuk Nonton Stand by Me Doraemon 2

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Salah satu film animasi yang kehadirannya sangat ditunggu-tunggu, Stand by Me Doraemon 2, resmi ditayangkan secara perdana di Indonesia pada Jumat (19/2/21). Film yang disutradarai oleh Ryuichi Yagidan Takashi Yamazaki ini akan membasuh rasa dahaga dan penasaran para penggemar Doraemon di seantero tanah air.

Dalam rangka memeriahkan kehadiran karya sinema fenomenal dari Negeri Sakura ini, bank bjb menyelenggarakan program nonton bareng bjb WideSCREEN yang diselenggarakan di bioskop CGV, Mal 23 Paskal, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga Bandung diajakikut serta dalam acara nonton bareng film yang mengisahkan Nobita dan Doraemon ini. Program ini dilakukan selama tujuh hari mulai tanggal 15-21 Februari 2021.

Event nonton bareng Stand By Me Doraemon 2 ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mengenakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Para penonton juga terus-menerus diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kewaspadaan selama berada di area bioskop dan menonton film.

Stand by Me Doraemon 2 merupakan sekuel Stand by Me Doraemon yang rilis pada 2014. Jarak peluncuran film pertama dan kedua yang merentang selama tujuh tahun membuat film ini sangat dinanti-nantikan. Dalam sekuel kedua ini, Nobita akhirnya dikisahkan menikahi sosok perempuan pujaan hatinya, Shizuka. Alur film juga menceritakan kisah perjalanan waktu Nobita dan Doraemon yang pastinya dipenuhi momen-momen dramatis dan mengejutkan sepanjang 96 menit durasi film.

Warga Bandung dapat memperoleh tiket nonton gratis dengan melakukan pembukaan rekening bjb Tandamata Berjangka dan bjb Tandamata SiMuda. Selain tiket gratis, peserta juga akan beroleh merchandise. Spesial bagi pengguna bjb DIGI, bjb DigiCash, dan kartu debit/ATM bank bjb, dapat memperoleh tiket seharga Rp3.373. Ada juga penawaran paket popcorn seharga Rp373 menggunakan pembayaran bjb DigiCash (promo khusus tanggal 20 dan 21 Februari 2021).

Event bjb WideSCREEN Stand by Me Doraemon 2 ini diharapkan bisa menghibur dan memanjakan nasabah. bank bjb akan terus memberikan program-program menarik bagi nasabah setia bank bjb, sehingga masyarakat akan menjadikan bank bjb sebagai pilihan utama dalam hal penggunaan produk, jasadan layanan perbankan.

bank bjb optimis bahwa event bjb WideSCREEN ini dapat mendongkrak jumlah nasabah dan menghimpun dana pihak ketiga (DPK) baru. Program nonton gratis bjb WideSCREEN ini juga merupakan strategi jitu perusahaan untuk menjaring nasabah baru sambil memberikan berbagai bonus dan berbagai kejutan lainnya.

Program bank bjb WideSCREEN sudah diselenggarakan sejak tahun 2012 secara berkelanjutan di seluruh jaringan kantor bank bjb di seluruh wilayah Indonesia dan kali ini merupakan yang ke-43 kalinya. Event yang mengincar nasabah baru maupun nasabah existing ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan bank bjb dan telah digelar di berbagai kota di Indonesia antara lain Bandung, Jakarta, Cirebon, Surabaya, Medan, Makassar, Palembang, BSD, Balikpapan, Pekanbaru, Semarang, serta Surakarta, dan kali ini diadakan di kota Bandar Lampung. Melalui program ini, bank bjb dapat mendorong pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui peningkatan NOA (Number of Account) serta meningkatkan transaksi perbankan digital.