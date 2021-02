Kondisi Terkini Istri Ayus Sabyan Disebut-sebut Jadi Korban Pelakor Nissa Sabyan: You are Strong

TRIBUNJABAR.ID - Nissa Sabyan disebut-sebut jadi orang ketiga dalam rumah tangga Ayus Sabyan dan Ririe Fairus.

Sampai saat ini, keberadaan Nissa Sabyan dituding sebagai pelakor dari istri Ayus Sabyan disebut-sebut menghilang.

Di sisi lain, merebaknya isu perselingkuhan itu, kondisi terkini istri Ayus Sabyan pun tampak masih bungkam.

Namun, istri Ayus Sabyan tersebut aktif di media sosial dan mengunggah kutipan.

Berikut kondisi terkini istri Ayus Sabyan tersebut, ia membagikan sebuah postingan berisikan dukungan dari orang terdekatnya.

Dukungan tersebut berisikan kata-kata untuk mendukung dirinya agar kuat menghadapi cobaan.

Dalam kata-kata itu juga mengandung motivasi agar istri Ayus tersebut bisa menjadi wanita mandiri.

“you are strong independent woman.”

“You will find a partner worth investing their time, energy, and effort into

You don’t entertain a partner who belittles them, disrespects them, or attempts to control every aspect of the relationship.”