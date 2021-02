Kalau Main ke Pantai Pangandaran, Jangan Lupa Oleh-olehnya, Ikan Asin Jambal Roti, Maknyus 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Jika berkunjung ke objek wisata Pantai Pangandaran, jangan terlewatkan oleh-oleh ikan asin jambal roti yang menjadi ciri khas dan cukup populer.

Seperti yang kita ketahui, Ikan asin jambal roti merupakan olahan berbahan dasar ikan yang diasinkan dengan garam dan kemudian dikeringkan agar awet.

Ikan asin jambal roti biasanya disajikan sebagai lauk menemani nasi putih dan sambal. Ikan asin jambal roti juga sangat mudah ditemukan di pasar tradisional maupun modern.

Melalui proses penggaraman dilakukan setelah ikan dibelah dan dibersihkan, ikan tersebut dimasukan garam kristal secukupnya sampai memenuhi perut ikan. Tujuannya supaya menghasilkan rasa asin yang maksimal.

Tidak cuma diisi garam ke dalam ikan, badannya pun juga dibaluri garam. Setelah itu disimpan atau dijemur selama kurang lebih satu minggu lamanya.

Biasanya selain wisawatan, masyarakat setempat juga biasa mengonsumsi ikan ini sebagai teman makan dengan nasi hangat, lengkap dengan sambal merahnya.

Apandi (23) selaku karyawan di kios penjual jambal roti milik H. Surman blok Pantai barat Pangandaran mengatakan, ikan asin jambal roti yang tersedia disini jenisnya beda-beda.

Karena proses pengolahan dan asal ikannya juga berbeda beda.

"Mulai dari ikan asin jambal roti mentega, jambal roti tuban dan juga jambal roti putih," ujar Apandi, saat ditemui Tribunjabar.id di kios milik H. Surman, Rabu (17/2/2021).

Kemudian perbedaannya juga, kata ia, kalau jambal mentega berasal dari ikan kadukang, untuk jambal tuban berasal dari ikan tuban dan kalau jambal putih berasal dari ikan putih.

"Harganya pun tidak sama, ikan asin jambal mentega harganya Rp 140 ribu per kg, jambal jambal putih seharga Rp 120 per kg dan yang paling mahal jambal Tuban harganya mencapai Rp 150 ribu per kg," ucapnya.

Menurutnya, untuk ikan asin jambal Tuban proses lumayan lama, mulai dari perendaman air dengan garam, dijemur dan sampai layak dijual. Kurang lebih sekitar 10 sampai 12 hari prosesnya.

Apandi menambahkan, selain Ika asin jambal roti dengan jenis yang berbeda, ditempatnya juga menjual berbagai macam ikan asin seperti cumi asinan, asinan ikan pari, teri, layur dan juga ikan asin lainnya.