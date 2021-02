All New Honda PCX Resmi Diluncurkan Secara Virtual, Sudah Dinantikan Banyak Orang 2

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV resmi diluncurkan di hadapan publik dan diselenggarakan secara virtual di media sosial @alwayshonda pada Minggu (14/2/2021) malam.

Kehadiran All New Honda memiliki tenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+) memang sudah begitu dinantikan oleh pengendara skuter matic di Indonesia.

Di acara ini juga tampak hadir Komunitas Honda PCX Club Indonesia (HPCI) yang mengikuti kegiatan ini secara virtual.

Ketua HPCI Bandung Chapter, Zen Fauzan mengatakan ia sudah mengunakan Honda PCX sejak 2015.

"Kehadiran Honda PCX ini sudah ditunggu-tunggu oleh pencinta PCX apalagi spesifikasinya berubah total," ujar Zen.

Selain itu juga Motovlog Ajgum membagikan pengalamannya setelah mencoba Honda PCX 160cc ini.

Ajgum mengatakan tampilan Honda PCX ini sesuai dengan ekspektasinya.

Hal yang menarik bagi Ajgum adalah soal tampilan motor skutik premium ini yang garis PCX nya tetap ada dan ada yang dikoreksi dari model sebelumnya.

"Tampilannya sporty, bagian belakangnya runcing. Apalagi lampu depan menyatu ini keren pisan sih," ujarnya.

Sementara itu dalam percobaan ketika dikendarai, Ajgum mengatakan hal yang paling top adalah tenaga yang kuat sehingga mempermudah ketika menyalip kendaraan lain.

Menariknya di launching All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV adalah penonton dihibur juga dengan penampilan band Mustache and Beard.

Bertepatan dengan momen Valentine, virtual ini juga semakin seru dengan mengajak penonton untuk mengikuti kuis pantun berkaitan dengan hari kasih sayang.

All New Honda PCX dibanderoll dengan harga on the road (OTR) Bandung Rp 30.175.000,-untuk tipe CBS , Rp 33.575.000,- untuk tipe ABS , dan Rp 42.175.000,- untuk tipe e:HEV.