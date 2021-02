Resmi Diluncurkan di Bulan Kasih Sayang, Ini Dia Kelebihan All New Honda PCX 160cc

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan memperkenalkan All New Honda PCX

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kabar gembira nih buat pencinta motor matic karena telah resmi hadir All New Honda PCX dan All New Honda PCX e: HEV sejak 5 Februari 2021.

PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat pun memperkenalkan bagaimana kelebihan dari Honda PCX yang mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+).

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, Honda PCX telah hadir sejak 2010 dan selalu diterima dengan baik oleh pecintanya.

"Honda PCX adalah jawaban bagi konsumen yang menginginkan skutik besar berkarakter mewah dan modern serta memiliki performa yang tinggi menjadikan kebanggan tersendiri secara emosional yang dapat digunakan sebagai kendaraan harian," ujar Lerri saat jumpa pers virtual, Minggu (14/2/2021).

Ia mengatakan peminat motor matic khusunya Jawa Barat membuat PT DAM terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan para konsumen setia Honda.

Baca juga: Mantan DJ, Nathalie Holscher Sering Off Air tapi Tak Tenar, Istri Sule pernah Disawer di Parepare

"All New Honda PCX sebagai motor produksi anak bangsa ini siap untuk semakin memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pecinta skutik premium Tanah Air yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi,” ujar Lerri.

Skutik premium ini memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat yang mampu memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun turing.

Tampilan baru dengan desain yang mewah dan dinamis memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya.

Sementara itu Denny Budiman, General Manager Technical Service DAM mengatakan jika PCX 160 ini sudah menggunakan fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV.