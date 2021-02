Jangan Ketinggalan, Nanti Malam Peluncuran All New Honda PCX Digelar Secara Virtual

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan saat peluncuran All New Honda PCX

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Sejak pertama hadir di Indonesia pada 2010, eksistensi Honda PCX selalu diterima dengan baik oleh pecintanya.

Memasuki awal tahun 2021, meskipun di masa Pandemi tak membuat PT Astra Honda Motor (AHM) terus berinovasi meluncurkan produk terbaru.

PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat resmi memperkenalkan All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, peluncuran generasi terbaru All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV ini hadir dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih.

"Peluncuran ini dilakukan secara virtual melalui Instagram dan Facebok @AlwaysHonda, dan Youtube Always Honda Jawa Barat," ujarnya saat jumpa pers virtual, Minggu (14/2/2021).

Anda bisa melihat langsung bagaimana kerennya skutik premium yang mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+).

Selain itu peluncuran All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV ini akan dimeriahkan dengan penampilan dari grup musik Mustache and Beard.

Anda juga bisa mendengarkan pengalaman Ajgum Motovlog dalam sesi talkshow saat mengendarai All New Honda PCX.

"Penonton juga ditantang untuk mengikuti Games Berhadiah dan Motovlogging Challenge yang sudah bisa dilihat langsung di Instagram resmi @AlwaysHonda," ujarnya.

