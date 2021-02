DAM Resmi Memperkenalkan Generasi Terbaru All New Honda PCX

Peluncuran generasi terbaru All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Setelah diluncurkan secara resmi oleh PT Astra Honda Motor (AHM) pada 5 Februari 2021 kemarin, PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat resmi memperkenalkan All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV.

Peluncuran generasi terbaru All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV yang hadir dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih ini dilakukan secara virtual melalui Instagram dan Facebok @AlwaysHonda, serta Youtube Always Honda Jawa Barat, Minggu (14/2).

Peluncuran generasi terbaru All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV (istimewa)

Acara ini dimeriahkan dengan penampilan dari grup musik Mustache and Beard, serta kehadiran Ajgum Motovlog dalam sesi talkshow yang akan berbagi pengalamannya saat mengendarai All New Honda PCX. Penonton juga ditantang untuk mengikuti Games Berhadiah dan Motovlogging Challenge yang sudah bisa dilihat langsung di Instagram resmi @AlwaysHonda.

Bersamaan dengan Virtual Launching All New Honda PCX, DAM juga menggelar pameran otomotif secara virtual bertajuk “Honda Jabar Virtual Expo”, sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dan memenuhi impian konsumen dalam memiliki sepeda motor Honda. Acara virtual ini diselenggarakan mulai 14 Februari – 18 Februari Februari 2021 di website resmi https://hondajabarvirtualexpo.com, dengan menampilkan beragam produk sepeda motor Honda, promo dan layanan.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, “Sejak pertama hadir di Indonesia pada tahun 2010, Honda PCX selalu diterima dengan baik oleh pecintanya. Honda PCX adalah jawaban bagi konsumen yang menginginkan skutik besar berkarakter mewah dan modern serta memiliki performa yang tinggi menjadikan kebanggan tersendiri secara emosional yang dapat digunakan sebagai kendaraan harian.”

“Semakin tinggi minat masyarakat terhadap motor matic di Indonesia khususnya Jawa Barat membuat kami ingin terus berinovasi dapat memenuhi kebutuhan para konsumen setia Honda. All New Honda PCX sebagai motor produksi anak bangsa ini siap untuk semakin memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pecinta skutik premium Tanah Air yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi,” ujar Lerri.

All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV Mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat, membuat skutik premium ini mampu memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun turing. Tampilan baru dengan desain yang mewah dan dinamis memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya. Ditunjang fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV, skutik ini memberikan rasa aman bagi pengendara saat melintasi jalan yang licin.

Performa Mesin Baru

All New Honda PCX mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm @6500 rpm. Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium ini pun semakin mewujudkan kesenangan berkendara. Sementara itu, All New Honda PCX e:HEV dilengkapi dengan motor assist dan riding mode dengan pilihan mode normal (D) dan sport (S) untuk memberikan sensasi berkendara yang responsif dalam menghadirkan performa maksimal.

Hadirnya fitur HSTC semakin memberikan rasa aman dalam mendukung performa terbaik All New Honda PCX saat melintasi kondisi jalan yang licin, sehingga sensasi kesenangan mengendarai skutik premium ini pun tetap terjaga. Dalam mendukung performanya, All New Honda PCX mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 45 Km/l. Pengetesan dilakukan melalui pengaktifan fitur ramah lingkungan Idling stop system (metode ECE R40) dengan metode pengetesan EURO 3.