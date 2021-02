Deretan Ucapan Hari Valentine, Kata-kata Manis untuk Pacar, Ibu, dan Anak, Kirim Lewat WhatsApp

TRIBUNJABAR.ID - Hari kasih sayang atau yang dikenal dengan nama Valentine Day dirayakan setiap tanggal 14 Februari.

Sudahkah Anda menyiapkan ucapan Happy Valentine Day?

Di hari tersebut, sebagian masyarakat merayakannya dengan cara menyatakan kasih sayang kepada orang terdekat.

Kasih sayang tidak hanya ditunjukkan kepada pacar, bisa juga kepada keluarga, anak, dan teman.

Beragam bentuk ungkapan kasih sayang, seperti memberikan hadiah, memasak, menolong, dan memberikan kata-kata manis.

Cara yang paling mudah menyatakan kasih sayang melalui kata-kata indah yang dirangkai menjadi ucapan.

Berikut ini kumpulan ucapan Hari Valentine dalam bahasa Inggris yang TribunJabar.id kutip dari berbagai sumber.

1. Untuk teman

- Hope you feel loved in this beautiful Valentine's Day

- Thanks fot being the loyal and caring friend you are. Love you!