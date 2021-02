Bupati Sumedang Minta Masyarakat Siap-siap Disuntik Vaksin Covid-19, Ini Waktunya

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Masyarakat Sumedang harus bersiap-siap mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, memastikan, ketersedian vaksin Covid-19 di Kabupaten Sumedang dipastikan aman hingga saat ini.

Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima 7.000 dosis vaksin Covid-19 untuk digunakan bagi 3.500 tenaga kesehatan.

Penyuntikan sudah dilakukan sejak 29 Januari 2021.

Dony mengatakan, untuk menjaga ketersediaan vaksin Covid-19 agar tidak sampai kekurangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang terus berkoordinasi.

"Kita lakukan koordinasi dengan provinsi," ujar Dony seusai disuntik vaksin Covid-19 di Puskesmas Situ, Jumat (12/2/2021).

Bahkan, pihaknya juga bakal mengajukan penambahan vaksin Covid-19 sebanyak 7.000 dosis sesuai data yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

"Sekarang kita usul by name by address, termasuk ada NIK-nya langsung," katanya.

Dony mengatakan, pengajuan penambahan dosis vaksin tersebut nantinya akan digunakan untuk penyuntikan bagi masyarakat umum yang dinilai rentan terpapar virus corona.

"Ke depan lansia pun sudah bisa, karena masuk kelompok rentan. Kalau divaksin, insya Allah bakal ada kekebalan tubuh pada lansia tersebut," ucap Dony.

Untuk penyuntikan vaksin kepada masyarakat, kata Dony, rencananya akan dilaksanakan pada Maret 2021.

Sehingga masyarakat harus siap demi menekan penyebaran virus corona di Sumedang.

"Saya mengajak masyarakat untuk divaksin karena Maret nanti akan dilanjutkan ke masyarakat umum," katanya. (*)