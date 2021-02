Kumpulan Gambar dan Ucapan Tahun Baru Imlek 2572, Download Lalu Kirim ke Keluarga dan Orang Terdekat

TRIBUNJABAR.ID - Hari ini Jumat 12 Februari 2021 diperingati sebagai Tahun Baru Imlek 2572, Anda dapat membagikan gambar dan kata-kata ucapan ke orang terdekat yang merayakannya.

Adapun gambar dan kata-kata ucapan ini bisa dikirimkan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, atau bisa juga Anda kirimkan melalui chat WhatsApp dan Telegram.

Dihimpun TribunJabar.id dari berbagai sumber, berikut ini adalah kumpulan gambar dan ucapan Tahun Baru Imlek:

Ucapan Imlek

1. I’m sincerely wishing you the best of celebrations on this lunar new year. May your home be filled with all that you need to be comfortable in life. Happy New Year!

Saya dengan tulus mendoakan yang terbaik dari perayaan tahun baru lunar ini. Semoga rumah Anda dipenuhi dengan semua yang Anda butuhkan untuk merasa nyaman dalam hidup. Selamat Tahun Baru!

2. Happy lunar new year. I hope that good fortune follows you wherever you go.

Selamat Tahun Baru Imlek. Saya berharap keberuntungan mengikuti Anda ke mana pun Anda pergi.

3. Wishing you joy, gladness, and achievement on this starting of a lunar year. May the light of the moon illuminate your paths and guide you always!

Semoga Anda bersukacita, gembira, dan prestasi di awal tahun baru ini. Semoga cahaya bulan menerangi jalan Anda dan membimbing Anda selalu!