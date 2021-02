Banyak Jalan Rusak Tanggungjawab Pusat dan Provinsi di Purwakarta, Warga Ngeluh Tak juga Diperbaiki

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Musim penghujan sekarang ini membuat sejumlah jalan menjadi rusak akibat mengelupas, tak terkecuali di Kabupaten Purwakarta.

Ada tiga jalur jalan utama yang biasa dipakai untuk mobilitas warga, seperti jalur jalan utama yang statusnya milik kabupaten, provinsi, dan pusat.

Beberapa waktu lalu, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika sempat meninjau jalan-jalan yang mengalami kerusakan, seperti jalan bergelombang hingga jalan berlubang yang dapat membahayakan pengendara jalan.

Sejumlah jalan di Purwakarta, seperti jalur arteri Purwakarta-Karawang via Curug, Purwakarta-Bandung via Padalarang, dan Purwakarta-Subang via Cibatu, yang ramai dikeluhkan masyarakat.

Mereka meminta pemerintah segera memperbaiki jalan rusak ini.

Kepala Dinas Bina Marga Pengairan dan Pekerjaan Umum Purwakarta, Ryan Oktavia mengakui banyak jalan rusak. Bahkan, dia menyebut kebanjiran laporan terkait jalan rusak.

"Kami sudah cek ke lokasi-lokasi yang dianggap rusak. Tapi, ternyata jalan yang rusak itu statusnya milik pusat dan provinsi, seperti yang ada di jalur arteri Purwakarta-Bandung via Padalarang tepatnya di Kampung Sulukuning, Jatiluhur," ujarnya, Jumat (12/2/2021) saat dihubungi melalui telepon.

Pemda Purwakarta, kata Ryan, terus berupaya memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warga dan pengguna jalan.

Namun, pihaknya mengaku terbentur pada aturan. Sebab, masalah perbaikan jalan dan peningkatan tiga jalur utama kewenangannya bukan seluruhnya berada di pemda kabupaten Purwakarta.