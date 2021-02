Sanksi Derek dan Denda bagi Parkir Liar akan Diterapkan Dishub Kota Bandung Akhir Februari 2021

Laporan wartawan Tribun Jabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung berencana mulai menerapkan aturan sanksi derek dan denda hingga Rp 1 juta, bagi kendaraan roda dua dan empat atau lebih yang parkir sembarangan pada dua pekan ke depan atau akhir bulan Februari 2021.

Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dishub Kota Bandung Asep Kuswara mengatakan, aturan itu merupakan penerapan aturan yang tertuang dalam program Sistem Informasi Derek (Simdek) yang menjadi implementasi dari Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di Bidang Perhubungan.

Hal ini muncul karena upaya penindakan pelanggaran parkir liar sebelumnya, yaitu penggembosan ban (cabut pentil), penempelan stiker bagi pelanggar parkir, dan penguncian roda kurang memberikan efek jera bagi para pelanggar parkir liar.

• Motor Guru di Simpenan Sukabumi Raib Digondol Maling, Polisi: Kunci Kontak Dirusak Pakai Leter T

• Hendak Azan Subuh, Budi Utomo Temukan Bayi Terbungkus Kain di Masjid di Simpenan Sukabumi

"Sejauh ini kami melihat upaya penindakan yang sebelumnya dilakukan kurang memberikan efek jera bagi para pelanggar sehingga dengan simdek ini, kami tidak hanya ingin menegakkan aturan dengan memberikan efek jera, tapi juga mengurangi angka dan potensi parkir liar, mengurangi tingkat kemacetan akibat parkir liar itu, serta mengedukasi kepada pengguna jalan dan tentang pentingnya mematuhi aturan dalam berlalu lintas," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (11/2/2021).

Asep menuturkan, jenis-jenis pelanggaran yang akan dikenai sanksi derek di antaranya kendaraan yang parkir tidak sesuai dengan marka parkir, di atas trotoar, pada ruas jalan yang terdapat rambu larangan parkir, pada ruas jalan yang tidak ada marka parkir atau rambu larangan parkir namun mengganggu kelancaran arus lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan, kendaraan yang parkir dengan radius maksimal 25 meter dari persimpangan jalan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas,

Kemudian, kendaraan yang parkir sepanjang enam meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran, dan kendaraan yang parkir sepanjang enam meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross.

"Jadi petugas tidak akan langsung main derek begitu saja, tapi ada beberapa tahapan yang harus di lalui sesuai SOP, pertama, petugas derek wajib mencari pemilik kendaraan yang telah melakukan pelanggaran, bila hingga lima menit pemilik tidak ditemukan baru kendaraan dilakukan penderekan menuju tempat penyimpanan akhir di Kantor Dishub, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 205, Kota Bandung, tapi bila pemilik ditemukan maka dilakukan penindakan berupa tilang Polisi," ucapnya.

Ia menambahkan, sebelum penderekan dilakukan, petugas harus melakukan pengambilan foto tampak depan, belakang, dan samping kendaraan kanan juga kiri serta plat nomor kendaraan, dan kemudian mengunggahnya ke aplikasi SIMDEK untuk memastikan kondisi kendaraan sebelum penderekan.

Selain itu, di tempat bekas penindakan pelanggaran parkir liar ditandai dengan penempelan stiker tanda pemberitahuan kepada pemilik kendaraan yang di derek, untuk proses selanjutnya.

Untuk pemindahan kendaraan dan biaya inap kendaraan dengan menggunakan derek, lanjutnya mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 52, tentang jenis kendaraan dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah (derek).

"Untuk kendaraan jenis roda dua dan/tiga biaya retribusi pemindahan kendaraan yang dibebankan sebesar Rp. 245 ribu per tindakan dengan biaya inap Rp. 136 ribu per hari. Kemudian, jenis kendaraan roda empat, Rp. 525 ribu per tindakan dengan biaya inap Rp. 304 ribu per hari, dan roda lebih dari empat, Rp 1.050 ribu per tindakan dengan biaya inap, Rp. 424 ribu per hari," katanya. (*)