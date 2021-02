Jadwal Liga Italia - Antonio Cassano: Inter Milan Dipermalukan Jika AC Milan Juara Serie A

TRIBUNJABAR.ID - Serie A Liga Italia pekan ke-22 akan berlangsung mulai Sabtu (13/2/2021) dini hari WIB hingga Selasa (16/2/2021) dini hari WIB.

Pekan ke-22 ini menyuguhkan antara lain laga Spezia vs AC Milan, Napoli vs Juventus, dan Inter Milan vs Lazio.

Khusus laga Spezia vs AC Milan akan berlangsung di Alberto Picco Stadium, Minggu (14/2/2021) pukul 02.45 WIB.

Mantan striker AC Milan dan Inter Milan, Antonio Cassano, memberikan komentar shock therapy alias terapi kejut.

Pemain yang dikenal sebagai "si bengal dari Bari" itu mengatakan, Inter Milan akan dipermalukan secara telak jika AC Milan berhasil menjadi kampiun Liga Italia musim ini.

Cassano tampaknya lebih berharap Inter Milan mampu meraih Scudetto Serie A 2020/2021i ketimbang AC Milan.

Alasannya, Nerazzurri memiliki sokongan dana dan amunisi yang luar biasa melimpah ketimbang AC Milan.

Musim 2020/2021 menjadi musim kedua yang dimiliki oleh Antonio Conte bersama Inter Milan.

Antonio Cassano (Gazetta)

Bagi Cassano, sudah tidak ada waktu lagi bagi Conte untuk bisa mewujudkan apa yang telah diberikan oleh Inter Milan kepada dirinya kecuali trofi juara.

Sejak bergabung ke Inter Milan, Conte disokong penuh dengan dana yang luar biasa besar dengan mendatangkan sejumlah amunisi anyar.