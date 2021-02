Besok Hari Tahun Baru Imlek 2021, Yuk Kirim Ucapan Ini, dari Bahasa Mandarin, Inggris, dan Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Menyambut Hari Tahun Baru Imlek, Anda bisa mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2021 melalui di media sosial.

Mulai dari Facebook, Twitter, dan Instagram. Anda bisa mengunggah ucapan Imlek yang simpel atau ringkas.

Walaupun kata-katanya tidak panjang lebar, tetapi ucapan Imlek ini penuh makna dan menyentuh hati.

Anda bisa mengunggah ucapan selamat Hari Tahun Baru Imlek menggunakan berbagai bahasa.

Di sini, Anda dapat memilih ingin memakai bahasa Mandarin, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia.

Jika Anda ingin memuat semuanya juga bisa sebagai terjemahan.

Dilansir Tribunjabar.id dari berbagai sumber, berikut ini daftar ucapan selamat Hari Tahun Baru Imlek untuk update media sosial.

1. 过年好

Guò nián hǎo

Pass the New Year well

Selamat melewati tahun baru dengan baik.

2. 新年进歩

Xīn nián jìn bù

New Year Progress

Semoga ada kemajuan di tahun baru

3. 阳光灿烂

Yáng guāng càn làn

Sunshine around you

Semoga kegembiraan melingkupimu

