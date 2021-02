Sunday All You Can Eat Dim Sum di Tian Jing Lou, InterContinental Bandung Dago Pakar

Laporan Wartawan TribunJabar, Shania Septiana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tian Jing Lou, InterContinental Bandung Dago Pakar kembali menghadirkan menu dim sum all you can eat.

Setelah lama vakum, akhirnya InterContinental Bandung Dago Pakar, kembali menghadirkan promo makan dim sum sepuasnya.

Dengan Konsep makan all you can eat ini akan disajikan dengan sistem assisted-buffet.

Makanan yang akan kita santap akan diambilkan oleh tim chef dengan menerapkan protokol kesehatan.

Chinese Restaurant ini dikepalai oleh Chef Xianchung Meng yang berasal dari Beijing.

Tentunya semua menu yang disajikan merupakan menu pilihan dan terbaik

Sajian yang ditawarkanpun berbagai macam, yaitu dimsum seperti siomay, hakaw siomay in seaweed skin, chicken, baikut, kwotie, kaica, angsio chicken leg.

Ada juga fried dim sum beancurd roll, spring roll, wonton, money bag, dragon ball, hamsuikok, onde ( tausi, salted egg), prawn and cakwe, dan masih banyak dimsum goreng lainnya.

Tak hanya itu, Tian Jing Lou juga menghadirkan aneka menu sup seperti hot and sour soup atau pun asparagus sup yang bisa dijadikan pilihan menu pendamping.