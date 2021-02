Di Tanggal Ulang Tahun Almarhum Agung Hercules, sang Istri Datang ke Makam: My Heart Still Yours Ay

Laporan wartawan TribunJabar.id, Shania Septiana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komedian dan penyanyi dangdut Agung Hercules meninggal dunia karena penyakit kanker otak stadium 4 sudah hampir dua tahun.

Istri mendiang Agung Hercules, Mira Rahayu, mendatangi makam sang suami untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-50 di Taman Pemakaman Umum Cikutra, Bandung.

Mira membawa buket bunga sebagai hadiah.

“My heart still yours Ay, Happy Birthday my love,” tulis Mira dalam akun Instagram-nya, Selasa (9/2/2021).

Banyak pengikutnya di instagram mendoakan almarhum Agung Hercules.

Salah satu sahabat Agung, yaitu Ade Bajaj, ikut mengomentari unggahan tersebut.

“alfatihah,” tulis dia.

Mira selalu menunjukkan rasa cintanya kepada sang suami yang sudah dinikahinya selama 16 tahun tersebut.

Satu di antara bukti cintanya adalah dengan seringnya Mira mengunjungi makam almarhum Agung Hercules.