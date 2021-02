Ucapan-ucapan Selamat Imlek 2021, Cocok Buat Kolega Saat Tahun Baru Imlek, Kirim Lewat WhatsApp

TRIBUNJABAR.ID - Pada peringatan Tahun Baru Imlek 2572 Jumat (12/2/2021), Anda bisa mengirimkan ucapan selamat Imlek 2021 kepada kolega atau rekan kerja.

Ucapan ini bisa dikirimkan melalui media sosial seperti Facebook atau Instagram, atau juga bisa melalui aplikasi chat seperti WhastApp dan Telegram.

Dihimpun TribunJabar.id dari wishesmsg.com, berikut ini adalah kumpulan selamat Tahun Baru Imlek dalam Bahasa Inggris:

1. Happy Chinese new year. Wish you good health and much success in 2021!

Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga Anda sehat dan sukses di tahun 2021!

2. May your business grow and expand every day. I hope, the journey ahead gives you more success in your life. Wish you the very best for the New Year!

Semoga bisnis Anda tumbuh dan berkembang setiap hari. Saya berharap, perjalanan ke depan memberi Anda lebih banyak kesuksesan dalam hidup Anda. Semoga Anda mendapatkan yang terbaik untuk Tahun Baru!

3. Happy Chinese New Year, my friend. May you have peace at every age. Enjoy this festive to the fullest and make this celebration the best of them all.

Selamat Tahun Baru Imlek, temanku. Semoga Anda memiliki kedamaian di setiap usia. Nikmati kemeriahan ini sepenuhnya dan jadikan perayaan ini yang terbaik dari mereka