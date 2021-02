Seminar Penerapan Peruri QR Code untuk Track and Trace Produk IKM di UAE dan Finlandia

TRIBUNJABAR.ID,- Produk IKM yang ada di Indonesia sebagian besar belum mempunyai QR Code, sedangkan kebutuhan QR Code di bidang retail dan ekspor sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak di dalam dan luar negeri misalnya pelaku usaha retail, pergudangan, pabrik, bea cukai, end user .

Informasi yang dibutuhkan juga beragam dari informasi HS Code, HACCP, Nutrition fact, bahan baku, legal document, Halal, FDA, Rainforest Alliance, Global Organic Textile Standard (GOTS), Certificate of Origin dan lainnya. Semua informasi berupa data tersimpan di Big Data PERURI yang merupakan representasi dari Pemerintah RI untuk menjamin keamanan Big Data Nasional, dengan pengakuan sebagai Pihak Netral Terpercaya (Trusted 3rd).

Presentasi Amiranto (istimewa)

PERURI, Dirjen IKMA, Kementerian Perindustrian, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Prov Jawa Barat dan Indonesia In Your Hand dengan kantor cabang di Sydney, Dubai dan Amsterdam sebagai marketplace, importir, toko retail dan restaurant. Pada hari Sabtu 6 Febuari 2021 menyelenggarakan Seminar Hybrid : Pemanfaatan PERURI QR CODE untuk TRACK & TRACE Produk IKM ke Dubai & Helsinki dengan marketplace Indonesia In Your Hand.

Ibu Gati Wibawaningsih, Dirjen Industri Kecil Menengah Aneka Kementerian Perindustrian dalam sambuatannya menyampaikan bahwa penting nya QR Code sebagai Single Database produk IKM untuk Bukti Keaslian dari produk tersebut sehingga tidak dapat di klaim oleh negara lain dan juga mempermudah eksportir dan importir mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Dengan fokus utama pada produk IKM di 5 destinasi super prioritas yaitu ; Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo.

Untuk menambah nilai pada produk IKM, Peruri dengan produk PERURI Track & Trace yaitu sistem untuk label keamanan yang dikembangkan oleh Peruri untuk mengetahui kondisi secara real time atau history posisi untuk menjamin keaslian suatu produk atau property dengan tujuan utama ; Menjamin keaslian, Mengetahui kondisi dan status produk secara real time dan Big Data Analytics, sehingga produk IKM yang dipasarkan melalui marketplace Indonesia In Your Hand di luar negeri dapat diketahui sampai dimana barang tersebut dan buyer di luar negeri dapat mengetahui keaslian dari produk tersebut seperti yang disampaikan Bapak Fajar RizkiDirektur Pengembangan Usaha PERURI.

Di acara ini disampaikan oleh Ibu Atalia Praratya Kamil Ketua DEKRANASDA Prov Jawa Barat sesuai dengan Roadmap Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat 2020 – 2025 yaitu membangun ekosistem ekonomi kreatif Jawa Barat yang berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi, sangat diperlukan bagi 1.504.103 pengusaha ekonomi kreatif di Jawa Barat untuk menembus pasar Dubai yang selama 2015 - 2020 mencapai lebih dari US$ 100 juta diharapkan dapat bertambah dengan marketplace Indonesia In Your Hand untuk pasar luar negeri, dan dengan adanya penerapan teknologi sesuai roadmap 2020 – 2025 yaitu penggunaan QR Code di setiap produk IKM di Jawa Barat agar memudahkan pelaku usaha, buyer dan eksportir mengetahui detail produk.

Dalam Seminar Hybrid ini Peruri melakukan demo penggunaan QR Code untuk Track & Trace pada produk ROWADU dengan varian Bajigur dan Bandrek yang sudah menembus pasar eropa.

Pada sesi kurasi dihadirkan pakar marketing komunikasi Bapak Ginung Pratidina yang memberikan insight bagi pelaku IKM yang hadir di Bandung dengan memberikan pandangan dari sisi marketing komunikasi untuk pasar luar negeri.

Ibu Evita Haapavaara dari Helsinki – Finlandia, Bapak Indra dari Dubai – UEA dan Bapak Amiranto Adi Wibowo melakukan kurasi produk IKM dan memberikan masukan bagi mereka untuk pasar UEA dan Finlandia.

Bapak Amiranto Adi Wibowo selaku CEO & Founder Indonesia In Your Hand menyampaikan bahwa Seminar Hybrid : Pemanfaatan PERURI QR CODE untuk TRACK & TRACE Produk IKM ke Dubai & Helsinki dengan marketplace Indonesia In Your Hand,ini adalah rangkaian sesi pertama di Bandung dari Program Sosial Indonesia In Your Hand dan Diaspora dengan nama : 1 EURO 1 VILLAGE - From every items purchased goes to local village in Indonesia for Sustainable Social Project.

Maka pada setiap pembelian produk Indonesia di luar negeri yang dijual melalui Indonesia In Your Hand, maka 1 Euro dalam setiap pembelian produk tersebut akan kembali ke desa di Indonesia untuk proyek pembangunan sosial berkesinambungan agar dapat menghasilkan produk terbaik secara berkelanjutan.

“Bagi pelaku ekonomi kreatif dapat bergabung di Indonesia In Your Hand agar dapat dikurasi agar dapat dijual di Dubai dengan menghubungi WA : 081288121010 dan info@indonesiainyourhand.com

Dan untuk sesi kedua rencana akan dilaksanakan di Kota Jogja dan selanjutnya di kota – kota lain dengan salah satu tujuan mencari produk IKM yang siap ekspor untuk dikirim ke Dubai di bulan April 2021 “ tambahan dari Bapak Amiranto Adi Wibowo CEO Indonesia In Your Hand di akhir Seminar Hybrid ini.