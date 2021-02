bank bjb Raih Penghargaan Indonesia Good Corporate Governance Award 2021

TRIBUNJABAR.ID JAKARTA – bank bjb membuka lembaran awal tahun 2021 dengan raihan prestasi gemilang. bank bjb dinobatkan sebagai peraih penghargaan 1st The Best Indonesia GCG Award VI 2021 Category BPD BUKU 3 Public Company dalam ajang bergengsi Indonesia Good Corporate Governance Award 2021.

Penghargaan diterima oleh Direktur Kepatuhan bank bjb Agus Mulyana yang diserahkan secara virtual via aplikasi ZOOM Cloud Meetings dalam momen penganugerahan yang diselenggarakan berbarengan dengan zoominar “Standardization of the implementation of sustainable GCG after the pandemic Covid-19” pada Jumat (5/2/2021).

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan penghargaan ini merupakan sebuah penanda awal yang baik yang akan menjadi bekal bagi bank bjb dalam mengarungi dunia usaha sepanjang tahun 2021. Penghargaan pada bidang GCG ini akan menjadi pelecut semangat bagi seluruh insan perseroan untuk terus mempertahankan kinerja terbaik sekaligus berinovasi demi mengakselerasi pertumbuhan bank bjb sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

bjb0701b ()

"Penghargaan ini merupakan bekal penting yang akan digunakan perusahaan dalam mengarungi cakrawala dunia usaha industri keuangan nasional sepanjang tahun 2021. Kami percaya, penerapan prinsip GCG yang konsisten dan terjaga baik akan memberikan dampak kepada upaya untuk terus memperbaiki kualitas dan membentuk karakter perusahaan yang kuat dan adaptif untuk menghadapi tantangan yang diperlukan ada dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan usaha," kata Widi.

Indonesia Good Corporate Governance Award merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Economic Review sejak 2015. Ajang ini merupakan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang dinilai telah menerapkan prinsip GCG secara konsisten dan sangat baik sehingga mampu menghantarkan perusahaan untuk terus bertumbuh dan berkembang.

bank bjb sendiri telah membuktikan dirinya sebagai salah satu perbankan yang konsisten mengalami pertumbuhan meskipun industri keuangan nasional tengah berada dalam kecamuk badai pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2020, bank bjb sukses mempertahankan tren pertumbuhan usaha yang positif. Tren positif ini diikuti pula oleh keberhasilan bank bjb dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penyaluran dan PEN yang melampaui target.

"Pencapaian positif yang diperoleh bank bjb sepanjang tahun 2020 tidak bisa dilepaskan dari peranan penerapan prinsip GCG secara konsisten. Penerapan prinsip tata kelola yang baik menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko yang berfungsi sebagai jaring pengaman sehingga bank bjb dapat memiliki rasa aman dalam melakukan ekspansi di setiap lini usaha," ujar Widi.