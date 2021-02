Foto Artis Ikke Nurjanah Menikah, Dipinang Pria Tampan, Ini Sosok Suaminya

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi dangdut Ikke Nurjanah menikah dengan Karlie Fu, kabar bahagia ini dia bagikan sendiri melalui akun Instagram-nya.

Dalam foto tersebut, Ikke tampil berbalut busana pernikahan lengkap dengan hijab berwarna putih.

Dia bersanding dengan Karlie Fu yang terlihat mengenakan jas abu-abu.

Di kolom caption, akun Ikke Nurjanah menulis meminta doa restu.

"Bismillah...

Mohon doa restunya saudara-i ku..," tulis @ikkenurjanah0518, dikutip TribunJabar.id, Jumat (5/2/2021).

Sementara itu, akun Instagram Karlie Fu juga mengunggah foto serupa.

Pada kolom caption, dia menulis mengaku bahagia sekarang Ikke Nurjanah bisa menjadi istrinya.

"I’m glad you are thoughtful, I’m glad you are understanding, I’m glad you are so much fun to be around, but most of all I’m glad you are my wife. I love you @ikkenurjanah0518," tulis @karliefu_.

Sejumlah rekan sesama artis turut mengucapkan selamat kepada Ikke.

"Selamat mba happy wedding," tulis @ririndwiariyanti.