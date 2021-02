30 Ucapan-ucapan Hari Valentine yang Terinspirasi dari Film agar Beda, Kirim untuk Orang Tercinta

TRIBUNJABAR.ID - Tak lama lagi, Hari Valentine yang diperingati setiap tanggal 14 Februari, tiba.

Tak ada salahnya, dari sekarang Anda mempersiapkan kejutan untuk orang tersayang.

Supaya berbeda dengan yang lain, Anda bisa mengirim ucapan Hari Valentine dari kata-kata romantis yang terinspirasi dari film.

Apalagi kata-kata romantis yang digunakan dari film romance favorit orang terkasih Anda.

Kata-kata dari film tersebut dapat digunakan di kartu ucapan atau dikirim melalui media sosial.

Berikut 30 kata-kata ucapan dari film romance yang dikutip dari thoughtcatalog.com.

1. “The greatest thing you’ll ever learn is just to love, and be loved in return.” ~ Moulin Rouge

2. “When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.” ~ When Harry Met Sally

3. “To me, you are perfect” ~ Love Actually

4. “If you’re a bird, I’m a bird.” ~ The Notebook