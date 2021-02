Pengujian Ketangguhan Yamaha All New NMAX 155 Connected/ABS, Dibawa Touring Ribuan Kilometer

TRIBUNJABAR/ID, Sumbawa, NTB – Banyak cara bagi para konsumen All New NMAX 155 dalam menikmati aktivitas berkendara. Salah satunya dengan melakukan touring jarak jauh baik untuk sekedar hobi atupun untuk kebutuhan mobilitas menjalankan suatu misi tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Lilik Gunawan dan Balda putranya yang baru-baru ini melakukan petualangan ke Timor Leste dalam tajuk misi Ride to East mengumpulkan surat cinta untuk Ibu.

Lilik Gunawan dan Balda putranya melakukan petualangan ke Timor Leste dalam tajuk misi Ride to East mengumpulkan surat cinta untuk Ibu (Istimewa)

Menempuh jarak 5.000 kilometer lebih dari barat hingga timur Nusantara, Lilik dan Balda menghabiskan 50 hari perjalanan darat dan laut melewati 12 provinsi, 7 pulau serta 2 negara menggunakan All New NMAX 155 Connected/ABS miliknya.

Dengan jarak tempuh sejauh itu melewati berbagai kondisi jalan yang beragam sangat menguji kekuatan serta daya tahan motor yang digunakan. Belum lagi selama perjalanan Lilik harus membawa 3 travel box dengan kondisi full load yang terpasang di sisi kiri, kanan dan belakang motor. Lalu wilayah Timur Indonesia yang terkenal ekstrem dengan istilah jalur 1.000 tikungannya serta cuaca yang panas, membuat kondisi motor harus tetap prima.

Namun menariknya, Lilik mengaku sepanjang perjalanan menuntaskan misi dari Jambi ke Timor Leste motor yang digunakan kondisinya senantiasa prima. Sejak memulai perjalanan dari Merangin, Jambi, Lilik singgah di bengkel resmi Yamaha hanya untuk melakukan servis ringan dan mengganti oli mesin serta kampas rem.

“Dari Merangin, Jambi hingga Timor Leste saya mampir di Yamaha (bengkel resmi) hanya untuk melakukan servis ringan dan mengganti kampas rem serta ganti oli. Sisanya aman. Saya akui motor ini (All New NMAX 155 Connected/ABS) tangguh betul. Padahal jalur yang dilewati cuacanya panas kadang bahkan berubah hujan seketika, tentu ini kan mempengaruhi suhu mesin kan. Belum lagi jarak tempuh yang panjang dengan bawaan saya yang full load, banyak sekali. tapi ya terbukti motor ini bisa sampai di Timles tanpa ada suatu kendala,” ungkap Lilik.

Ini bukan kali pertama Lilik dan Balda menguji ketangguhan NMAX. Di tahun 2019 Motor yang menjadi Bike of The Year dan Motorcycle of The Year 2020 ini, pernah menemani mereka melakoni touring lintas negara sejauh kurang lebih 20.000 km dari Indonesia menuju kota suci Mekkah di Arab Saudi selama 8 bulan dan berhasil menyelesaikan misi tersebut hingga kembali ke tanah air.